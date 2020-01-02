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وزير خارجية مصر يجري اتصالاً مع مستشار الأمن القومي الأميركي

وزير خارجية مصر يجري اتصالاً مع مستشار الأمن القومي الأميركي
وزير الخارجية المصري سامح شكري
رام الله - دنيا الوطن
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، للتباحث بشأن أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، فضلا عن مستجدات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات على الساحة الليبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، بأن المسؤولين تطرقا خلال الاتصال إلى سُبل دفع أوجه التعاون الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف أن الجانبين تبادلا الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، إذ استعرض شكري الموقف المصري إزاء التطورات المتسارعة على الساحة الليبية، معربا عن إدانة مصر لقرار البرلمان التركي بتمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وما يمثله ذلك من تصعيد خطير يهدد الأمن والسلم ويزيد من تعقُد الأوضاع في ليبيا.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بالإشارة إلى أن الجانبين أكدا خلال الاتصال على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين مصر والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة حول كافة القضايا محل الاهتمام المشترك، بما في ذلك مسألة محاربة "الإرهاب" والقضاء عليه.

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