عربي

السودان: 15 قتيلا جراء تحطم طائرة عسكرية في دارفور

السودان: 15 قتيلا جراء تحطم طائرة عسكرية في دارفور
تحطم طائرة شحن عسكرية بالسودان
رام الله - دنيا الوطن
لقي 15 شخصا من بينهم ثلاثة قضاة، مصرعهم في السودان، يوم الخميس، إثر تحطم طائرة شحن عسكرية من طراز (انتينوف 12) بعيد إقلاعها من مطار الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور في طريقها إلى الخرطوم.

وبحسب وكالة (فرانس برس)، فإن الطائرة أفرغت بعض المساعدات المخصصة للمتضررين من جراء الاشتباكات التي اندلعت، الأحد، في المنطقة بين مسلحين ينتمون لقبائل عربية وإفريقية.

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، العميد عامر محمد الحسن، مساء الخميس، تحطم الطائرة، وأضاف "إننا نجمع المعلومات الآن".

في غضون ذلك، أعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني، الخميس، نقل 48 جثة من ضحايا الاشتباكات القبلية التي اندلعت مساء 29 كانون الأول/ديسمبر بالجنينة إلى مشرحة مستشفى المدينة.

وأصيب 241 شخصا بجروح، 19 منهم في حالة جرحة تم نقلهم إلى الخرطوم، وفق بيان الهلال الأحمر السوداني.

وطبقا لوسائل الإعلام السودانية، فقد اندلعت الاشتباكات في المدينة مساء الأحد إثر شجار بين شخصين وتواصلت الاثنين بالأسلحة.

وتم إحراق عدد من المنازل في مخيم كردينق للاجئين جراء النزاع في الإقليم الذي اندلع في 2003.

أخبار ذات صلة

الجزائر تعلن عن مبادرات حوار بين الأطراف الليبية

الجزائر تعلن عن مبادرات حوار بين الأطراف الليبية

عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية البحرين

عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية البحرين

رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن تشكيلة حكومته

رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن تشكيلة حكومته

الأمن الياباني يقتحم منزل كارلوس غصن

الأمن الياباني يقتحم منزل كارلوس غصن

السعودية تفرض رسوماً جديدة على المعتمرين

السعودية تفرض رسوماً جديدة على المعتمرين

رئيس الوزراء التونسي: تشكيل حكومة من المستقلين الخيار الأفضل بهذه المرحلة

رئيس الوزراء التونسي: تشكيل حكومة من المستقلين الخيار الأفضل بهذه المرحلة

الرئاسة التونسية: الجملي يقدّم للرئيس تشكيلة الحكومة الجديدة

الرئاسة التونسية: الجملي يقدّم للرئيس تشكيلة الحكومة الجديدة

وسائل إعلام فرنسية: هبوط أربع طائرات تحمل مقاتلين سوريين بمطار معيتيقة الليبي

وسائل إعلام فرنسية: هبوط أربع طائرات تحمل مقاتلين سوريين بمطار معيتيقة الليبي

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية: سياسية هدم منازل المقدسيين جاءت لأسباب انتقامية وعقاباً جماعياً

الإسلامية المسيحية: سياسية هدم منازل المقدسيين جاءت لأسباب انتقامية وعقاباً جماعياً

مجمع الشفاء: &#34;نظام التفويج&#34; اجراء سيبدأ العمل به الخميس القادم بالعيادات الخارجية

مجمع الشفاء: "نظام التفويج" اجراء سيبدأ العمل به الخميس القادم بالعيادات الخارجية

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن توفر منحتين دراسيتين في أذربيجان

"التعليم العالي" تعلن توفر منحتين دراسيتين في أذربيجان

إصابة شاب جراء دهسه من قبل مستوطن شرق بيت لحم

إصابة شاب جراء دهسه من قبل مستوطن شرق بيت لحم

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر

عشراوي: نُدين مخطط إسرائيل إنشاء مجمع مدارس شرق القدس

عشراوي: نُدين مخطط إسرائيل إنشاء مجمع مدارس شرق القدس

راصد: منخفض جوي قطبي يضرب فلسطين مساء اليوم الخميس

راصد: منخفض جوي قطبي يضرب فلسطين مساء اليوم الخميس

أبو هولي: مخطط الاحتلال في 2020 القضاء على وكالة (أونروا)

أبو هولي: مخطط الاحتلال في 2020 القضاء على وكالة (أونروا)

منوعات

بعد 23 عاماً على الحادث.. هكذا تلقى الأمير تشارلز خبر وفاة ديانا!

بعد 23 عاماً على الحادث.. هكذا تلقى الأمير تشارلز خبر وفاة ديانا!

أحلام تشتري شاليه في جبال الألب بفرنسا

أحلام تشتري شاليه في جبال الألب بفرنسا

وفاة الاعلامية نجوى قاسم.. وهذا آخر ما تمنّته ليلة رأس السنة

وفاة الاعلامية نجوى قاسم.. وهذا آخر ما تمنّته ليلة رأس السنة

بعد الصورة العارية.. أول قرار من هند الحناوي والدة لينا الفيشاوي

بعد الصورة العارية.. أول قرار من هند الحناوي والدة لينا الفيشاوي

شاهد اللحظة المرعبة.. سقوط مطرب شهير ميتاً أثناء غنائه على خشبة المسرح

شاهد اللحظة المرعبة.. سقوط مطرب شهير ميتاً أثناء غنائه على خشبة المسرح

بالأرقام.. كم تبلغ نفقات الفنانات بعد الطلاق؟

بالأرقام.. كم تبلغ نفقات الفنانات بعد الطلاق؟

ابن الفنان باسل خياط يُحرجه على الهواء

ابن الفنان باسل خياط يُحرجه على الهواء

متسابق &#34;ذا فويس&#34; يخرج بتعليق صادم عن راغب علامة

متسابق "ذا فويس" يخرج بتعليق صادم عن راغب علامة

محمد رمضان يتعرض لهجوم بسبب رقصه.. والجمهور: &#34;أنت مش مُحرج؟&#34;

محمد رمضان يتعرض لهجوم بسبب رقصه.. والجمهور: "أنت مش مُحرج؟"

جلطة قلبية تُدخل داوود حسين المستشفى.. وهذه حالته

جلطة قلبية تُدخل داوود حسين المستشفى.. وهذه حالته

عربي

الجامعة العربية: خطوة البرلمان التركي تؤجج الصراع الليبي

الجامعة العربية: خطوة البرلمان التركي تؤجج الصراع الليبي

الجزائر تعلن عن مبادرات حوار بين الأطراف الليبية

الجزائر تعلن عن مبادرات حوار بين الأطراف الليبية

عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية البحرين

عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية البحرين

رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن تشكيلة حكومته

رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن تشكيلة حكومته