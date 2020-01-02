الإسلامية المسيحية: سياسية هدم منازل المقدسيين جاءت لأسباب انتقامية وعقاباً جماعياً

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات على أن سياسة هدم منازل المواطنين من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي أحد أبرز الممارسات اللا انسانية ، والتي بدأت فصولها منذ أن احتلت اسرائيل الاراضي الفلسطينية سنة 1967 كنمط من انماط العقوبات الجماعية ، والغريب في الامر بأن سلطات الاحتلال منذ ذلك التاريخ من احتلالها للأراضي الفلسطينية انتهجت سياسة هدم المنازل بحجج مختلفة ، منها : الذرائع الامنية ، أو بدعوى دون ترخيص ، أو لمخالفتها سياسة السلطات الاسرائيلية للإسكان او قرب هذه المنازل من المستوطنات أو لوقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية، وللعلم فإن سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945 مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم الغائه لحظة انتهاء فترة الانتداب على فلسطين.



وأضافت الهيئة في بيانها "استمرت سلطات الاحتلال بهدم منازل المواطنين في قطاع غزة حتى دخول السلطة الفلسطينية في 1/7/1994 اما بالنسبة للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية فما زالت سياسة الهدم تتواصل يومياً رغم المناشدات الدولية الداعية اسرائيل الى وقف سياسة هدم المنازل ، ففي العام 2004 ، دعا مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة اسرائيل لوقف هدم المنازل الفلسطينية وفقا لقرار رقم 1544 / 2004، حيث نص القرار على. . أن مجلس الأمن دعا اسرائيل الى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني ولا سيما الالتزام بعدم القيام بهدم المنازل خلافا لهذا القانون ".



واستناداً إلى المعطيات الموثقة لدى الهيئة ، فقد هدمت سلطات الاحتلال 964 منزلاً في القدس الشرقية خلال الفترة منذ العام 2004 وحتى العام 2019 ، وهو ما أدى إلى ترك 3118 فلسطينياً ، بينهم 1671 قاصراً ، دون مأوى وأجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة ذاتها 28 فلسطينياً على هدم منازلهم بأيديهم بينهم 10 خلال العام 2019 .



واستطردت الهيئة "مؤخرا وتعليقاً على أعمال الهدم الاسرائيلية ، قال فيليب لوثر – نائب مدير برنامج الشرق الأوسط ، وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية بتاريخ 21/7/2010 أن "أعمال الهدم تعمق بواعث القلق بان هذا ليس سوى جزءاً من استراتيجية حكومية ترمي الى ابقاء السكان الفلسطينيين من الاجزاء الواقعة فيما يعرف بالمنطقة ج من الضفة الغربية ، التي تسيطر عليها اسرائيل سيطرة تامة فيما يخص مخططات التعمير والبناء".



وأضافت "تواصل سلطات الاحتلال هدم المنازل الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس الشرقية بأعداد كبيرة تحت مبررات غير قانونية وزائفة لخدمة خططها المستقبلية الهادفة الى اقتلاع وطرد اكبر عدد من المواطنين الفلسطينيين من ديارهم وأراضيهم لبناء المزيد من المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية ، والبؤر الاستيطانية العشوائية ، والطرق الالتفافية ، والقواعد العسكرية الاسرائيلية .. وتسعى اسرائيل في الاونة الاخيرة لهدم الممتلكات الفلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بغية:



· السيطرة على الاراضي في هذه المناطق لمنع نقل هذه الاراضي الى الفلسطينيين والحفاظ عليها من أي اتفاق نهائي بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني.



· تهجير المواطنين الفلسطينيين من المناطق المحاذية للمستوطنات الاسرائيلية غير القانونية.



· مصادرة الاراضي الفلسطينية لبناء جدار الفصل العنصري.



وأضاف د. عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية قائلا بان سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد صنفت أربعة أنواع لهدم المنازل وهي:



- الهدم العسكري : وهو هدم البيوت على يد الجيش الاحتلال الإسرائيلي لأسباب عسكرية (بذريعة حماية الجنود والمستوطنات)، مع أن معظم سكان هذه المنازل أبرياء ، ولكن إسرائيل تبرر هذه الأعمال تحت مسمى "أهداف عسكرية قانونية "، وهذا النوع من الهدم لا يطبق على وضع قرية سلوان فقط ، بل هو سائد في كافة أنحاء الضفة الغربية ومناطق (ج).



- الهدم العقابي : وهو هدم منازل العائلات الفلسطينية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي بذريعة تنفيذ أبنائهم عمليات عسكرية ضد الإسرائيليين. وهذا النوع من الهدم ليس له أي أهداف عسكرية. وبالعودة إلى معاهدة جنيف الرابعة المادة (33): لا يجوز معاقبة أي شخص محمي ، ضد جريمة لم يرتكبها شخصيا ، وبالتالي فإن "الهدم العقابي " يعارض النظام الأساسي لهذه المعاهدة والمادة (50) من قرارات "لائحة لاهاي ".



-الهدم الإداري : وهو الأكثر شيوعاً ، وينفذ هذا القرار بذريعة البناء دون الحصول على ترخيص ، أو بذريعة المصلحة العامة (كما تظهر بعض الحالات في حي البستان). وتكمن السهولة في إصدار القرار الإداري للهدم بالاكتفاء بإصدار مهندس البلدية بلاغًا بهذه الحالات ، في حين يقوم رئيس البلدية بدوره بالتوقيع عليه ، مع أن "البناء بدون تراخيص " يجري أيضًا في المستوطنات بكثرة.



- الهدم القضائي : هو عبارة عن قرار قضائي يصدر عن المحاكم الإسرائيلية ، ومنها : محكمة الشؤون المحلية ، والمحكمة المركزية ، والمحكمة العليا. ويأتي قرار الهدم القضائي عادة بعد الانتهاء من الإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة عن بلدية القدس. ويحظر ، وفق المبدأ الأساسي لقانون الهدم القضائي ، معاقبة أي فرد عن فعل لم يقم به هو شخصيًا ، (كذلك لا يوجد نص في قانون العقوبات الإسرائيلي يخول السلطات الإسرائيلية معاقبة الأفراد على أعمال قام بها أفراد آخرون ، وهو ما يتماشى مع المبدأ الذي ينص على شخصنة العقوبة (فردية العقوبة).



وأكد عيسى على ان سياسة هدم المنازل والممتلكات العائده للمواطنين الفلسطينيين تندرج تحت سياسة التطهير العرقي وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات ايا كانت ثابتة أو منقولة .. الخ ، وانتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر بتاريخ 10/12/1948 والتي تنص على أنه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً ."



وختمت الهيئة الاسلامية المسيحية بيانها قائلة : ان ما تقوم به اسرائيل من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الانساني حيث تحاول اسرائيل من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من اراضيهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.