شؤون فلسطينية

شاهد: افتتاح قطار معلق يحاكي نقل الركاب من خانيونس الى القدس

شاهد: افتتاح قطار معلق يحاكي نقل الركاب من خانيونس الى القدس
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت مدينة اصداء الترفيهية في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، أول قطار معلق، يحاكي ربط مدينة خانيونس بالقدس، بنقل الركاب بين المدينتين.

وقال المهندس وائل الخليلي رئيس مجلس ادارة مدينة اصداء: "نفتتح هذا المشروع الكبير على شرف ثلة من الضيوف، فهذ المشروع هو ملك للشعب الفلسطيني"، مضيفا: "مدينة أصداء تبعد عن مدينة القدس 99 كيلو متراً".

وأوضح الخليلي، أن هذا المشروع، ابداعي بامتياز، لافتا إلى أن الايدي الفلسطينية هي التي نفذته، حيث أنه جاءت فكرته بنقل الزائر من مكان لآخر.

وأشار إلى أن مدينة أصداء دأبت على تسمية مشاريعها بمدن فلسطينية بهدف غرس القيم والمفاهيم لدى الزوار والاطفال، لكي يتعرفوا على معالم فلسطين وخريطتها من خلال المجسمات، لافتا إلى أن هذا القطار ينقل الزائر من تل الربيع، مرورا باللد والرملة وحيفا وعكا وسبسطية، وصولا الى منطقة القدس.

وقال: "مدينة القدس تشهد معالم وطنية تجسد من خلال محاكاة لما هو في المدينة، من خان الزيد وباب العامود والاسباط وقبة الصخرة، فكل هذه المعالم تهدف الى غرس المفاهيم الوطنية، بالاضافة الى أن هذا وسيلة نقل استطاع العقل الفلسطيني انجازها".

من جانبه، أكد فايز ابو شمالة عضو المجلس الوطني، أن قطاع غزة تشهد ولأول مرة هذا الابداع والتواصل المعلق بين منطقتين، وأن تكون مدينة القدس هي المحطة، وهذا يدل على حجم الترابط بين الوطن الواحد.


 

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