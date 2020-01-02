"التعليم العالي" تعلن توفر منحتين دراسيتين في أذربيجان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفر منحتين دراسيتين في جمهورية أذربيجان للعام 2020- 2021 بمجال البكالوريوس والدراسات العليا.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفر منحتين دراسيتين في جمهورية أذربيجان للعام 2020- 2021 بمجال البكالوريوس والدراسات العليا.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
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