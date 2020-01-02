"التعليم العالي" تعلن توفر منحتين دراسيتين في أذربيجان





ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الالكتروني للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفر منحتين دراسيتين في جمهورية أذربيجان للعام 2020- 2021 بمجال البكالوريوس والدراسات العليا.