البنتاغون يحذر إيران من مهاجمة المصالح الأميركية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أن بلاده تتوقع هجمات جديدة من فصائل موالية لإيران في العراق، لكنه توعد بجعل طهران تندم، إذا أقدمت على ذلك.



وقال إسبر، في تصريح صحفي: "نشهد استفزازات منذ أشهر.. فهل أعتقد أنهم قد يقدمون على فعل شيء؟ الجواب هو نعم. ومن الأرجح أنهم سيندمون على ذلك"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأورد المسؤول الأميركي: "نحن جاهزون للدفاع عن أنفسنا، ومستعدون لصد أية تصرفات سيئة أخرى من هذه الجماعات التي ترعاها وتوجهها إيران وتزودها بالموارد".



ويوم الثلاثاء الماضي، اقتحم آلاف المحتجين العراقيين السفارة الأميركية في بغداد وهتفوا "الموت لأميركا" بسبب هجمات جوية أميركية على قواعد لفصائل موالية لإيران أدت إلى مقتل 25 مقاتلا.



وحذرت الخارجية الأميركية في بيان، الخميس، رعاياها من السفر إلى العراق، بسبب ما وصفته بخطر عمليات الخطف والنزاع المسلح.



وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى "الجماعات الطائفية تشكل تهديدا على جميع المصالح الغربية في مختلف أنحاء العراق".