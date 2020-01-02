دولي

البنتاغون يحذر إيران من مهاجمة المصالح الأميركية

البنتاغون يحذر إيران من مهاجمة المصالح الأميركية
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، أن بلاده تتوقع هجمات جديدة من فصائل موالية لإيران في العراق، لكنه توعد بجعل طهران تندم، إذا أقدمت على ذلك.

وقال إسبر، في تصريح صحفي: "نشهد استفزازات منذ أشهر.. فهل أعتقد أنهم قد يقدمون على فعل شيء؟ الجواب هو نعم. ومن الأرجح أنهم سيندمون على ذلك"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز). 

وأورد المسؤول الأميركي: "نحن جاهزون للدفاع عن أنفسنا، ومستعدون لصد أية تصرفات سيئة أخرى من هذه الجماعات التي ترعاها وتوجهها إيران وتزودها بالموارد".

ويوم الثلاثاء الماضي، اقتحم آلاف المحتجين العراقيين السفارة الأميركية في بغداد وهتفوا "الموت لأميركا" بسبب هجمات جوية أميركية على قواعد لفصائل موالية لإيران أدت إلى مقتل 25 مقاتلا.

وحذرت الخارجية الأميركية في بيان، الخميس، رعاياها من السفر إلى العراق، بسبب ما وصفته بخطر عمليات الخطف والنزاع المسلح.

وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى "الجماعات الطائفية تشكل تهديدا على جميع المصالح الغربية في مختلف أنحاء العراق".

أخبار ذات صلة

العليا الاسرائيلية ترفض التماساً لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة

العليا الاسرائيلية ترفض التماساً لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة

زلزال قوي يضرب شمال شرق إيران

زلزال قوي يضرب شمال شرق إيران

مسؤول يكشف حجم التبرعات لحملة إعادة انتخاب ترامب

مسؤول يكشف حجم التبرعات لحملة إعادة انتخاب ترامب

البرلمان التركي يفوّض الرئاسة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

البرلمان التركي يفوّض الرئاسة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

(الأورومتوسطي): 500 انتهاك إسرائيلي في القدس خلال ديسمبر الماضي

(الأورومتوسطي): 500 انتهاك إسرائيلي في القدس خلال ديسمبر الماضي

شارب السفير الأمريكي يغضب الكوريين

شارب السفير الأمريكي يغضب الكوريين

اختفاء اسم &#34;هولندا&#34; رسميًا

اختفاء اسم "هولندا" رسميًا

(اندبندنت): مندلبليت منَعَ نتنياهو من إطلاق عملية عسكرية واسعة تشمل سوريا ولبنان

(اندبندنت): مندلبليت منَعَ نتنياهو من إطلاق عملية عسكرية واسعة تشمل سوريا ولبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن توفر منحتين دراسيتين في أذربيجان

"التعليم العالي" تعلن توفر منحتين دراسيتين في أذربيجان

إصابة شاب جراء دهسه من قبل مستوطن شرق بيت لحم

إصابة شاب جراء دهسه من قبل مستوطن شرق بيت لحم

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر

عشراوي: نُدين مخطط إسرائيل إنشاء مجمع مدارس شرق القدس

عشراوي: نُدين مخطط إسرائيل إنشاء مجمع مدارس شرق القدس

راصد: منخفض جوي قطبي يضرب فلسطين مساء اليوم الخميس

راصد: منخفض جوي قطبي يضرب فلسطين مساء اليوم الخميس

أبو هولي: مخطط الاحتلال في 2020 القضاء على وكالة (أونروا)

أبو هولي: مخطط الاحتلال في 2020 القضاء على وكالة (أونروا)

شاهد: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد أسباب ظاهرة تآكل وانجراف شاطئ بحر غزة

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أسباب ظاهرة تآكل وانجراف شاطئ بحر غزة

الاحتلال يُفرج عن &#34;شادي مطور&#34; بشرط عدم مشاركته بفعاليات لحركة فتح

الاحتلال يُفرج عن "شادي مطور" بشرط عدم مشاركته بفعاليات لحركة فتح

منوعات

بعد 23 عاماً على الحادث.. هكذا تلقى الأمير تشارلز خبر وفاة ديانا!

بعد 23 عاماً على الحادث.. هكذا تلقى الأمير تشارلز خبر وفاة ديانا!

أحلام تشتري شاليه في جبال الألب بفرنسا

أحلام تشتري شاليه في جبال الألب بفرنسا

وفاة الاعلامية نجوى قاسم.. وهذا آخر ما تمنّته ليلة رأس السنة

وفاة الاعلامية نجوى قاسم.. وهذا آخر ما تمنّته ليلة رأس السنة

بعد الصورة العارية.. أول قرار من هند الحناوي والدة لينا الفيشاوي

بعد الصورة العارية.. أول قرار من هند الحناوي والدة لينا الفيشاوي

شاهد اللحظة المرعبة.. سقوط مطرب شهير ميتاً أثناء غنائه على خشبة المسرح

شاهد اللحظة المرعبة.. سقوط مطرب شهير ميتاً أثناء غنائه على خشبة المسرح

بالأرقام.. كم تبلغ نفقات الفنانات بعد الطلاق؟

بالأرقام.. كم تبلغ نفقات الفنانات بعد الطلاق؟

ابن الفنان باسل خياط يُحرجه على الهواء

ابن الفنان باسل خياط يُحرجه على الهواء

متسابق &#34;ذا فويس&#34; يخرج بتعليق صادم عن راغب علامة

متسابق "ذا فويس" يخرج بتعليق صادم عن راغب علامة

محمد رمضان يتعرض لهجوم بسبب رقصه.. والجمهور: &#34;أنت مش مُحرج؟&#34;

محمد رمضان يتعرض لهجوم بسبب رقصه.. والجمهور: "أنت مش مُحرج؟"

جلطة قلبية تُدخل داوود حسين المستشفى.. وهذه حالته

جلطة قلبية تُدخل داوود حسين المستشفى.. وهذه حالته

عربي

الجزائر تعلن عن مبادرات حوار بين الأطراف الليبية

الجزائر تعلن عن مبادرات حوار بين الأطراف الليبية

عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية البحرين

عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية البحرين

رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن تشكيلة حكومته

رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن تشكيلة حكومته

الأمن الياباني يقتحم منزل كارلوس غصن

الأمن الياباني يقتحم منزل كارلوس غصن