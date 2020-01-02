اصابات جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بباب الرحمة بالأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المصلين، مساء اليوم الخميس، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم، أثناء تواجدهم في محيط مصلى باب الرحمة، بالمسجد الأقصى المبارك.



وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على المصلين، ورشوهم بغاز الفلفل، قبل أن يعتقلوا الشابين محمد الشاويش، وعبد الله البزرة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).