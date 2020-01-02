إصابة شاب جراء دهسه من قبل مستوطن شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب بجروح ورضوض، مساء اليوم الخميس، جراء دهسه من قبل مستوطن، شرق بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن مستوطنا دهس الشاب بلال سعيد غزال (20 عاما) من قرية كيسان، وفر من المكان، فيما وصف مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر ببيت لحم عبد الحليم جعافرة، حالة الشاب بالمتوسطة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).