إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيت أمر

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر، شمال الخليل.



وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر جنوب البلدة، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت، وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق وإغماء، جرى علاجهم ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).