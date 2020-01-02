بينت يعلق على قرار خصم مخصصات الأسرى الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
علق وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الخميس، على مرسومه الصادر بحق مخصصات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
علق وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، اليوم الخميس، على مرسومه الصادر بحق مخصصات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وزعم بينت، أن المرسوم الذي أصدره باحتجاز أموال الأسرى الفلسطينيين، يعني أن قتل اليهود لن يؤتي ثماره مالياً.
ووفقاً لموقع (واللا) الاسرائيلي، قال بينت: "قتل اليهود لن يكون عملاً مربحاً، وأنه منذ الليلة الماضية بدأت إجراءات سحب الأموال التي ترسل للمنفذين على الفور".
التعليقات