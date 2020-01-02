العليا الاسرائيلية ترفض التماساً لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة





وأوضح الموقع، أن قضاة المحكمة رفضوا الالتماس المقدم بمنع نتنياهو من رئاسة الوزراء كونه متهماً جنائياً إذا فاز في الانتخابات، مؤكداً أن القضاة رأوا أنه من السابق لأوانه النظر في هكذا أمر.

رام الله - دنيا الوطنقررت المحكمة الإسرائيلية العليا، شطب وإلغاء الالتماس المقدم ضد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، لمنعه من تشكيل الحكومة المقبلة.ووفقاً لموقع (واللا) الاسرائيلي، يعتبر قرار الإلغاء سارياً المفعول في حال فاز نتنياهو في الانتخابات المقبلة.