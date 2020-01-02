رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن تشكيلة حكومته

رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلّف حبيب الجمل، الخميس، أسماء وزراء حكومته المقترحين والتي ضمت مستقلين.



وقدم الجملي تشكيلته وغالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام خلال مؤتمر صحافي في انتظار أن يحدد البرلمان لاحقا جلسة عامة للمصادقة عليهم، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



قال رئيس الحكومة المكلف: "إن تشكيل الحكومة المقترحة الذي قدمه للرئيس التونسي يضم عبد الرحمن الخشتالي وزيرا للمالية وخالد السهيلي وزيرا للخارجية".



كان الخشتالي يشغل منصب الكاتب العام لوزارة المالية، في حين تولى السهلي منصب سفير تونس لدى الأردن.