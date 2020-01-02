شؤون فلسطينية

عشراوي: نُدين مخطط إسرائيل إنشاء مجمع مدارس شرق القدس

عشراوي: نُدين مخطط إسرائيل إنشاء مجمع مدارس شرق القدس
رام الله - دنيا الوطن
دانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدكتورة حنان عشراوي، موافقة بلدية الاحتلال في القدس على إنشاء مجمع مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية في مخيم شعفاط وقرية عناتا شرق المدينة لتكون بديلا عن مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقالت في تصريح لها باسم اللجنة التنفيذية، اليوم الخميس، ان هذه الخطوة الاستفزازية تستهدف بشكل فعلي ومتعمد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والدولي الإنساني، كما أنها تستهدف أيضا القدس ومؤسساتها وذلك في إطار إستراتيجية دولة الاحتلال القائمة على مواصلة تهويد المدينة المقدسة وبسط السيطرة على جميع مناحي الحياة فيها، وفرض وقائع جديدة على الأرض.

واشارت الى ان هذا الاجراء الخطير يعد إهانةً مباشرةً للمجتمع الدولي الذي اقر تجديد التفويض لوكالة (أونروا) لثلاث سنوات قادمة رغم حملة التشويه الإسرائيلية ضدها واضافت: "ان مدارس الوكالة ومؤسساتها وجدت قبل احتلال إسرائيل لأراضي عام 1967 بتكليف دولي، ودولة الاحتلال لا تملك صلاحيات اغلاقها او طردها من القدس و باقي الأراضي الفلسطينية".

ولفتت عشراوي الى ان إسرائيل تستهدف بشكل متعمد العملية التعليمية في فلسطين وتصادر حق الشباب الفلسطيني في هذا الحق المكفول دوليا وانسانيا وخصوصا في القدس المحتلة مشيرة في هذا الصدد الى إغلاق سلطات الاحتلال مكتب مديرية التربية والتعليم فيها نهاية العام المنصرم هذا بالإضافة الى اعتدائها المتكرر على المؤسسات الثقافية والوطنية.

ونوهت عشراوي الى ان الدعم والشراكة الامريكية وقرارات إدارة ترامب الأحادية وغير المسؤولة ومنها وقف تمويل (أونروا) بشكل كامل وإعادة تعريف وضع اللاجئين الفلسطينيين وغيرها من القرارات الهادفة تصفية القضية الفلسطينية منح إسرائيل الغطاء والتشجيع اللازمين للاستفراد بشعبنا وقضيتنا.

وطالبت في نهاية تصريحها حكومات العالم أجمع وأعضاء المجتمع الدولي الارتقاء إلى مستوى تحدي هذه القرارات والإجراءات التصعيدية، والتدخل فورا لضمان عدم تنفيذها على الأرض ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال التي تعمل بشكل متعمد لجر المنطقة والعالم نحو مزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار.

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