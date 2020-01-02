الاحتلال يطلق النار على مواطن بزعم محاولة طعن قرب (غوش عتصيون)

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مساء اليوم الخميس، مواطن فلسطيني؛ جرّاء إطلاق النار عليه قرب تجمع (غوش عتصيون) جنوب القدس؛ بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.



وأفادت وزارة الصحة، في تصريحٍ مقتضب، بأن الارتباط المدني أبلغهم بإصابة فلسطيني بالقدم بعد إطلاق الاحتلال النار عليه قرب تجمع (غوش عتصيون) الإستيطاني.



في حين، ذكرت القناة (13) الإسرائيلية، أن أحد الأشخاص حاول تنفيذ عملية طعن عند مفترق غوش عتصيون، وتم إطلاق النار عليه.