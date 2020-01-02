شؤون فلسطينية

راصد: منخفض جوي قطبي يضرب فلسطين مساء اليوم الخميس

راصد: منخفض جوي قطبي يضرب فلسطين مساء اليوم الخميس
خاص دنيا الوطن - مصطفى دوحان
أكد الراصد الجوي، ليث العلامي، أن هناك امتداد لمنخفض جوي قطبي يتمركز جنوب غرب جزيرة قبرص، مشيراً الى أن الأمطار ستتركز في مناطق شمال فلسطيني والضفة الغربية.

وأضاف العلامي لـ "دنيا الوطن": "الأجواء ستكون باردة وغائمة جزئياً بوجه عام، لكن الأمطار تتركز في مناطق شمال فلسطين ومن بينها الضفة الغربية حتي ساعات العصر".

وقال العلامي: "خلال غداً الجمعة سيكون هناك انخفاض إضافي على درجات الحرارة نتيجة اقتراب كتلة هوائية شديدة البرودة من المنطقة، وبالتالي الجواء ستزداد برودة بشكل اضافي وتنشط سرعة الرياح حيث تكون جنوبية غربية نشطة مثيرة للغبار أحياناً"، منوهاً أن درجة الحرارة تصل في المناطق الجبالية 7 الى 8 درجات مئوية، وفى المناطق الساحلية تصل درجات الحرارة الى 15 درجة مئوية.

وتابع: "كما تكون الفرصة يوم غداً الجمعة مهيئة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في مناطق أقصى شمال فلسطين المحتلة، هي المناطق المرشحة لهطول زخات متفرقة من الأمطار باقية المناطق فقط اجواء باردة بشكل لافت ورياح نشطة".

وتوقع "أن تقترب الكتلة الهوائية من المنطقة بشكل كبير، وبالتالي راح يزداد تأثر البلاد بالمنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة، المنخفض الجوي يوم السبت يتمركز وسط الأرض السورية"، مضيفاً: "يطرأ انخفاض على درجات الحرارة خلال يوم السبت، ستنخفض درجات الحرارة الى أقل من معدلاتها بـ 6 درجات مئوية".

وأشار العلامي، إلى أنه ستمتد خلال نهار وعصر يوم السبت لمناطق شمال ووسط مناطق الضفة الغربية، وهذه الأمطار نتوقع أن تكون غزيرة ورعدية ويصحبها أيضاً تساقط لزخات البرد، حيث تتراوح كمية الأمطار المتساقطة على شمال ووسط فلسطين 80 الى 150 ملم، وفى جنوب الضفة الغربية 40 الى 80 ملم، وفى قطاع غزة 20 الى 40 ملم.

وحذ العلامي، من خطر تشكل السيول خلال هذا المنخفض في المناطق المنخفضة والأودية خاصة في شمال ووسط فلسطين، وايضاً يحذر من خطر تشكل الضباب والغيوم الملامس لسطح الأرض.

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