أبو هولي: مخطط الاحتلال في 2020 القضاء على وكالة (أونروا)

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رام الله - دنيا الوطن

كشف رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الدكتور أحمد أبو هولي، أن تسريبات تؤكد أن حكومة الاحتلال ستعمل خلال العام 2020 على القضاء على عمل وكالة (أونروا) في القدس على اساس انها تمثل جوهر التحدي لإعلانها عاصمة

للاحتلال.



وقال أبو هولي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الخميس: إن مخطط بلدية الاحتلال لإقامة مجمع مدارس بديل لمدارس (أونروا) في القدس المحتلة هو ضمن هذه الخطة للقضاء على عمل وكالة الغوث واخراج المؤسسات التعليمية الفلسطينية منها في استهداف واضح للمدينة المقدسة.



وأضاف أبو هولي، أن الهدف من هذا التجمع ياتي في اطار التشريع القانوني الذي يخطط له رؤساء الكتل البرلمانية الاسرائيلية لحضر عمل الوكالة بالقدس وضمن صفقة القرن، مضيفًا: "نحن أمام معركة قانونية وسيتم اعداد ورقة قانونية حول تخصيص ميزانية خاصة لدعم الوكالة وأهلنا في مخيمات القدس

لدعم وجودهم".