الأمن الياباني يقتحم منزل كارلوس غصن

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت السلطات اليابانية منزل رئيس مجلس إدارة شركة (نيسان موتور) السابق كارلوس غصن، الذي هرب من اليابان، ووصل إلى لبنان، عبر تركيا، قبل أيام.



وأوضحت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، أن المدعي العام الياباني قام بتفتيش منزل غصن، الذي هرب من البلاد، قبل خضوعه للمحاكمة.



ورافق المدعي العام الياباني قوة من الشرطة اليابانية، بينما لم تعلق الشرطة ولا النيابة اليابانية على قيامها بمداهمة منزل كارلوس غصن.



ومازالت ملابسات هروب رئيس نيسان السابق، غير معروفة، خاصة بعد تمكنه من الإفلات من الإجراءات اليابانية المشددة، التي كانت مفروضة عليه، لمنعه من السفر.



وقال غصن، الثلاثاء الماضي: إنه فر من اليابان لأن النظام القضائي لم يكن عادلا في التعامل معه، وأنه أراد أن يتجنب محاكمة لأسباب سياسية.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخميس، إن "رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة (نيسان) كارلوس غصن، يخطط لعقد مؤتمر صحفي في الثامن من كانون الثاني/ يناير الجاري".