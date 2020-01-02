السعودية تفرض رسوماً جديدة على المعتمرين

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رام الله - دنيا الوطن

استهلت الحكومة السعودية العام الجديد، بفرض رسوم جديدة على المعتمرين، ورحلات الطيران الداخلية.



وحسب هيئة الطيران المدني بالسعودية، فإن الرسوم المحصلة، ستستخدم لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية للمطارات، وتحسين الخدمات.



وذكرت الهيئة، في بيان لها، أنه ستجري مراجعة الرسوم كل ثلاث سنوات، اعتباراً من مطلع 2020، وفق (عربي 21).



ووفق الهيئة، تستثني الرسوم الأطفال الرضع وأطقم الطائرات، والركاب ضمن رحلات الـ"ترانزيت" والذين لن يستخدموا مرافق المطار، ببقائهم في الطائرة.



وفي 2018، بلغ عدد المسافرين داخل المملكة 2.6 مليون مسافر، حسب بيانات سابقة للهيئة.‎





كما أعلنت السلطات السعودية، بدء تطبيق شرط شراء بوليصة تأمين صحي إلزامي لكل معتمر، تضاف على رسوم التأشيرة اعتباراً من اليوم الأربعاء.



وفي حال عدم وجودها مع المعتمر، سيتم دفع رسوم البوليصة في المنافذ الحدودية، وبلغت رسوم التأمين 189 ريالاً سعودياً.