شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أسباب ظاهرة تآكل وانجراف شاطئ بحر غزة
خاص دنيا الوطن
رصدت "دنيا الوطن" اليوم الخميس، ظاهرة تآكل وانجراف شاطئ البحر، بسبب توالي المنخفضات الجوية، التي تضرب قطاع غزة.
رصدت "دنيا الوطن" اليوم الخميس، ظاهرة تآكل وانجراف شاطئ البحر، بسبب توالي المنخفضات الجوية، التي تضرب قطاع غزة.
وأجرت "دنيا الوطن" لقاءً مع مدير دائرة الصحة العامة في سلطة جودة البيئة، م. عطية البرش، وتحدثت معه عن أسباب حدوث الظاهرة، والحلول التي يمكن أن تساهم في الحد منها.
وحذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان قبل عدة أيام من ظاهرة تآكل شاطئ البحر، وطالبت الجهات الدولية، بتمويل مشاريع من أجل إنهائها.
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