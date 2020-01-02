شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أسباب ظاهرة تآكل وانجراف شاطئ بحر غزة





وحذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان قبل عدة أيام من ظاهرة تآكل شاطئ البحر، وطالبت الجهات الدولية، بتمويل مشاريع من أجل إنهائها.

وأجرت "دنيا الوطن" لقاءً مع مدير دائرة الصحة العامة في سلطة جودة البيئة، م. عطية البرش، وتحدثت معه عن أسباب حدوث الظاهرة، والحلول التي يمكن أن تساهم في الحد منها.