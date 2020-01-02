شؤون فلسطينية

طعم الله: أنجزنا مهمتنا بإجراء المشاورات للانتخابات ولا شيء بيدنا حالياً

طعم الله: أنجزنا مهمتنا بإجراء المشاورات للانتخابات ولا شيء بيدنا حالياً
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
قال المتحدث باسم اللجنة المركزية للانتخابات، فريد طعم الله: لا يوجد بيد لجنة الانتخابات شيء تستطيع فعله، جميع الفصائل موافقة على إجراء الانتخابات، والموضوع الآن على المستوى السياسي. 

وتابع طعم الله: نحن من جهتنا كلجنة انتخابات تكلفنا بإجراء مشاورات مع الفصائل، وقمنا بإجرائها، وكانت الردود كلها إيجابية، ورحبت جميع الفصائل بالانتخابات، وتم إعلام الرئيس بتلك الردود، وأن الجميع موافق على إجرائها.  

وأوضح، أنه ليس مطلوباً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن يرد على لجنة الانتخابات، الرئيس كلف رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، بمهمة متمثلة بإجراء المشاورات، وقام بإنجازها، وأرسل تقريراً للرئيس بمخرجات تلك المشاورات. 

وختم: لا علم لدينا بالخطوات المقبلة، الموضوع الآن على المستوى السياسي، وتحديداً بيد الرئيس أبو مازن، هو صاحب الصلاحية بالدعوة للانتخابات. 

يذكر، أن لجنة الانتخابات، تحتاج لمدة ما بين 90- 100 يوم من تاريخ صدور المرسوم الرئاسي، وحتى يوم إجراء الانتخابات، وأنها أكدت جاهزيتها الفنية لإجرائها، والعائق يكمن في إجرائها في مدينة القدس، والترتيبات السياسية من قبل القيادة مع الجانب الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

اشتية: رواتب الموظفين وباقي مستحقاتهم ستصرف يوم الأحد المقبل

اشتية: رواتب الموظفين وباقي مستحقاتهم ستصرف يوم الأحد المقبل

عشراوي: نُدين مخطط إسرائيل إنشاء مجمع مدارس شرق القدس

عشراوي: نُدين مخطط إسرائيل إنشاء مجمع مدارس شرق القدس

الاحتلال يطلق النار على مواطن بزعم محاولة طعن قرب (غوش عتصيون)

الاحتلال يطلق النار على مواطن بزعم محاولة طعن قرب (غوش عتصيون)

راصد: منخفض جوي قطبي يضرب فلسطين مساء اليوم الخميس

راصد: منخفض جوي قطبي يضرب فلسطين مساء اليوم الخميس

أبو هولي: مخطط الاحتلال في 2020 القضاء على وكالة (أونروا)

أبو هولي: مخطط الاحتلال في 2020 القضاء على وكالة (أونروا)

تفريغات 2005: يجب على الحكومة إدراج ملفنا ضمن موازنة 2020

تفريغات 2005: يجب على الحكومة إدراج ملفنا ضمن موازنة 2020

شاهد: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد أسباب ظاهرة تآكل وانجراف شاطئ بحر غزة

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أسباب ظاهرة تآكل وانجراف شاطئ بحر غزة

حماس: إسرائيل تتلكأ بالدخول بمفاوضات (تبادل أسرى).. وما هو موجود &#34;تفاهمات كسر حصار&#34;

حماس: إسرائيل تتلكأ بالدخول بمفاوضات (تبادل أسرى).. وما هو موجود "تفاهمات كسر حصار"

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

عشراوي: نُدين مخطط إسرائيل إنشاء مجمع مدارس شرق القدس

عشراوي: نُدين مخطط إسرائيل إنشاء مجمع مدارس شرق القدس

أبو هولي: مخطط الاحتلال في 2020 القضاء على وكالة (أونروا)

أبو هولي: مخطط الاحتلال في 2020 القضاء على وكالة (أونروا)

الاحتلال يُفرج عن &#34;شادي مطور&#34; بشرط عدم مشاركته بفعاليات لحركة فتح

الاحتلال يُفرج عن "شادي مطور" بشرط عدم مشاركته بفعاليات لحركة فتح

الديمقراطية تُدين منع التجول والاقتحام والعدوان المتواصل لبلدة العيساوية

الديمقراطية تُدين منع التجول والاقتحام والعدوان المتواصل لبلدة العيساوية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى صباح اليوم

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى صباح اليوم

شريتح: مصلحة السجون تُماطل في تقديم العلاج للأسير &#34;الشوبكي&#34;

شريتح: مصلحة السجون تُماطل في تقديم العلاج للأسير "الشوبكي"

هيئة الأسرى بالمحافظات الجنوبية تُناقش آليات تطوير العمل في 2020

هيئة الأسرى بالمحافظات الجنوبية تُناقش آليات تطوير العمل في 2020

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن فتح باب التسجيل لترخيص مكاتب الخدمات الجامعيّة

"التعليم العالي" تعلن فتح باب التسجيل لترخيص مكاتب الخدمات الجامعيّة

منوعات

بعد 23 عاماً على الحادث.. هكذا تلقى الأمير تشارلز خبر وفاة ديانا!

بعد 23 عاماً على الحادث.. هكذا تلقى الأمير تشارلز خبر وفاة ديانا!

أحلام تشتري شاليه في جبال الألب بفرنسا

أحلام تشتري شاليه في جبال الألب بفرنسا

وفاة الاعلامية نجوى قاسم.. وهذا آخر ما تمنّته ليلة رأس السنة

وفاة الاعلامية نجوى قاسم.. وهذا آخر ما تمنّته ليلة رأس السنة

بعد الصورة العارية.. أول قرار من هند الحناوي والدة لينا الفيشاوي

بعد الصورة العارية.. أول قرار من هند الحناوي والدة لينا الفيشاوي

شاهد اللحظة المرعبة.. سقوط مطرب شهير ميتاً أثناء غنائه على خشبة المسرح

شاهد اللحظة المرعبة.. سقوط مطرب شهير ميتاً أثناء غنائه على خشبة المسرح

بالأرقام.. كم تبلغ نفقات الفنانات بعد الطلاق؟

بالأرقام.. كم تبلغ نفقات الفنانات بعد الطلاق؟

ابن الفنان باسل خياط يُحرجه على الهواء

ابن الفنان باسل خياط يُحرجه على الهواء

متسابق &#34;ذا فويس&#34; يخرج بتعليق صادم عن راغب علامة

متسابق "ذا فويس" يخرج بتعليق صادم عن راغب علامة

محمد رمضان يتعرض لهجوم بسبب رقصه.. والجمهور: &#34;أنت مش مُحرج؟&#34;

محمد رمضان يتعرض لهجوم بسبب رقصه.. والجمهور: "أنت مش مُحرج؟"

جلطة قلبية تُدخل داوود حسين المستشفى.. وهذه حالته

جلطة قلبية تُدخل داوود حسين المستشفى.. وهذه حالته

عربي

عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية البحرين

عبد اللطيف الزياني وزيرا لخارجية البحرين

رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن تشكيلة حكومته

رئيس الوزراء التونسي المكلف يعلن تشكيلة حكومته

الأمن الياباني يقتحم منزل كارلوس غصن

الأمن الياباني يقتحم منزل كارلوس غصن

السعودية تفرض رسوماً جديدة على المعتمرين

السعودية تفرض رسوماً جديدة على المعتمرين