طعم الله: أنجزنا مهمتنا بإجراء المشاورات للانتخابات ولا شيء بيدنا حالياً



وتابع طعم الله: نحن من جهتنا كلجنة انتخابات تكلفنا بإجراء مشاورات مع الفصائل، وقمنا بإجرائها، وكانت الردود كلها إيجابية، ورحبت جميع الفصائل بالانتخابات، وتم إعلام الرئيس بتلك الردود، وأن الجميع موافق على إجرائها.



وأوضح، أنه ليس مطلوباً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن يرد على لجنة الانتخابات، الرئيس كلف رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، بمهمة متمثلة بإجراء المشاورات، وقام بإنجازها، وأرسل تقريراً للرئيس بمخرجات تلك المشاورات.





وختم: لا علم لدينا بالخطوات المقبلة، الموضوع الآن على المستوى السياسي، وتحديداً بيد الرئيس أبو مازن، هو صاحب الصلاحية بالدعوة للانتخابات.





يذكر، أن لجنة الانتخابات، تحتاج لمدة ما بين 90- 100 يوم من تاريخ صدور المرسوم الرئاسي، وحتى يوم إجراء الانتخابات، وأنها أكدت جاهزيتها الفنية لإجرائها، والعائق يكمن في إجرائها في مدينة القدس، والترتيبات السياسية من قبل القيادة مع الجانب الإسرائيلي.

خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخيرقال المتحدث باسم اللجنة المركزية للانتخابات، فريد طعم الله: لا يوجد بيد لجنة الانتخابات شيء تستطيع فعله، جميع الفصائل موافقة على إجراء الانتخابات، والموضوع الآن على المستوى السياسي.