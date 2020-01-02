شؤون فلسطينية

الاحتلال يُفرج عن "شادي مطور" بشرط عدم مشاركته بفعاليات لحركة فتح

الاحتلال يُفرج عن "شادي مطور" بشرط عدم مشاركته بفعاليات لحركة فتح
أمين سر حركة "فتح" في القدس شادي مطور
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن أمين سر حركة "فتح" في القدس شادي مطور، بشرط عدم مشاركته في فعاليات لحركة "فتح" في القدس المحتلة.

وقال مطور، وفق ما نقلت وكالة (وفا): إن سلطات الاحتلال اطلقت سراحه بشرط عدم تنظيم او المشاركة في فعاليات لحركة"فتح" في القدس، باعتبار الحركة "تنظيما ارهابيا".

وأضاف أن سلطات الاحتلال وضعته تحت الإقامة الجبرية في منزله الكائن في بيت حنينا، لمدة أربعة أيام.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأربعاء، مطور، أثناء تواجده في حي وادي الجوز في القدس المحتلة. كما اعتقلت أمين سر الحركة في منطقه العيسوية ياسر درويش، واستدعت عضو قيادة اقليم القدس عوض السلايمة، وحذرت من إقامة اي فعاليات لإحياء ذكرى الانطلاقه الـ55 للثورة الفلسطينية.

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