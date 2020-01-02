عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى صباح اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، وتجولوا في باحات المسجد، وصولاً لباب السلسلة.





ورافقت شرطة الاحتلال المستوطنين، ووفرت لهم الحماية خلال الاقتحام.





من جهتها، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بأن 44 مستوطنًا، اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.





وكانت شرطة الاحتلال، فتحت الساعة السابعة صباحًا باب المغاربة، ونشرت عناصرها وقواتها الخاصة في داخل المسجد وعند بواباته الخارجية، لتأمين اقتحامات المستوطنين.





كما تواصل شرطة الاحتلال، فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، وخاصة النساء والشبان.

رام الله - دنيا الوطن