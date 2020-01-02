شريتح: مصلحة السجون تُماطل في تقديم العلاج للأسير "الشوبكي"

الأسير اللواء فؤاد الشوبكي

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رام الله - دنيا الوطن

حذّر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ثائر شريتح من ارتكاب الاحتلال جريمة جديدة بحق الأسير أحمد زهران المضرب عن الطعام لليوم الثالث بعد المئة على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري.



وأكد شريتح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، دخول الأسير زهران، مرحلة الخطر الشديد، مشيراً إلى أنه يعاني من مشكلة في دقات قلبه، وخلل في كافة أعضاء جسده، وأن وزنه بلغ 35 كيلو غراماً، ولا يقوى نهائياً على المشي.



من جهة أخرى، أفاد شريتح، بأن إدارة مصلحة السجون، تُماطل في تقديم العلاج اللازم، للأسير اللواء فؤاد الشوبكي، المصاب بالسرطان، وتزداد الخطورة على حياته مع تقدمه بالسن، لافتاً إلى بذل كافة الجهود، وتقديم عديد المطالبات للأفراح المبكر عنه.