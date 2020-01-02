هيئة الأسرى بالمحافظات الجنوبية تُناقش آليات تطوير العمل في 2020



وهنأت اللجنة الموظفين والشعب الفلسطينى بالعام الجديد، وبانطلاقة حركة التحرير الوطنى الفلسطينى، مشيدة بالروابط الإيجابية، والتفاهم بين الموظفين كأساس لإنجاح العمل، ووضعت خطة لسهولة التواصل مع أهالى الأسرى بالسجون، ومع الأسرى المحررين المستفيدين من الرواتب الدائمة؛ لوضعهم في كل المستجدات والمطالب، في حال الطلب بتصويب أوضاعهم وملفاتهم.

رام الله - دنيا الوطنناقشت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اليوم الخميس، بوجود طاقم العمل في مقرها بقطاع غزة، آليات تطوير العمل في العام 2020، وناقشت قضايا تخص الأداء العام للموظفين، بهدف تقديم أفضل الخدمات لذوى الأسرى والمحررين في العام الجديد.وبينت اللجنة المكلفة بإدارة الهيئة، صعوبة العمل في ظل الظروف الاستثنائية منذ العام 2006 لدوام ما يقارب من أربعين موظفاً في شقة سكنية لا تتجاوز مساحتها 100متر مربع، ولا تتسع لعدد الموظفين والمراجعين، وعدم وجود مكاتب كافيةولا أجهزة حواسيب تسهل العمل.