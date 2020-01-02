شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تعلن فتح باب التسجيل لترخيص مكاتب الخدمات الجامعيّة

"التعليم العالي" تعلن فتح باب التسجيل لترخيص مكاتب الخدمات الجامعيّة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء استقبال الطلبات؛ لتسجيل وترخيص مكاتب خدمات جامعية جديدة، وفروع جديدة لمكاتب قائمة، لغاية تقديم الخدمة للطلبة الراغبين بالدراسة في معاهد ومُؤسسات التعليم العالي في الخارج.

ودعت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، الراغبين بفتح مكاتب أو فروع جديدة، الاطلاع على كافّة التعليمات والقرارات والمُستجدات الصادرة حوْل مكاتب الخدمات على الموقع الإلكتروني للوزارة http://www.mohe.pna.ps، والتوجه إلى الإدارة العامة للمنح، والخدمات الطلابية في مقر الوزارة الكائن بحي الماصيون في رام الله، أو مكاتب التعليم العالي بالمحافظات، للحصول على الطلب والأوراق المطلوبة، على أن تسلم للإدارة العامة مدعمة بجميع الوثائق في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 30/1/2020، مبينة، أن تقديم الطلب لا يعني القبول والموافقة على الترخيص.

وحذّرت الوزارة كافّة أصحاب المكاتب المُغلقة والأشخاص والجهات غير المُرخّصة، من مُمارسة أية أنشطة تتعلق بتقديم الخدمة أو إحضار قبولات أو مقاعد دراسيّة للطلبة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة، وإحالة المخالفين للجهات المُختصّة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وطالبت الوزارة كافة المؤسسات التعليميّة، وأولياء الأمور والطلبة الراغبين بالدراسة خارج الوطن على نفقتهم الخاصّة، بتوخي الحذر، ومُتابعة موقع الوزارة الإلكتروني، للحصول على قائمة المكاتب المُعتمدة لديها أو الاتصال على الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية على الرقم (2982603- 02).

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