تجريف مساحات واسعة من أراضي "عسلة" شرق قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بتجريف مساحات واسعة من أراضي قرية (عسلة) شرق مدينة قلقيلية.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية، محمد أبو الشيخ، بأن جرافات الاحتلال، شرعت منذ الصباح الباكر، بتجريف مساحات واسعة من أراضي القرية، بهدف توسيع مستوطنة (الفي منشه) المقامة على أراضي المحافظة.