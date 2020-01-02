علوان: الوضع الاقتصادي بـ 2020 سيكون أفضل من آخر ثماني سنوات بسبب الانتخابات

درار علوان مدير عام المجموعة الاقتصادية

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خاص دنيا الوطن

أكد مدير عام المجموعة الاقتصادية، درار علوان، أن الوضع الاقتصادي للعام 2020، في الأراضي الفلسطينية، سيكون أفضل مقارنة بعام 2019.



وأوضح علوان لـ"دنيا الوطن"، أن إجراء الانتخابات العامة في فلسطين، كفيل بتحسين الأوضاع بشكل عام، لأن مجرد وجود الانتخابات، يعني وجود استقرار مالي وسياسي واقتصادي في البلاد؛ وهذا يمثل بيئة خصبة لقطاع المستثمرين، وغيرهم.



وفيما يخص اقتطاع إسرائيل مبلغ 149 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، أكد علوان، إن هذا سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الفلسطيني، وعلى رواتب الموظفين، ولكن هذا لن يطول، مضيفًا: "ستضغط بعض الدول على إسرائيل؛ لإنهاء هذا الموضوع، وتوقعاتي أنه العام الأفضل اقتصادياً منذ ثماني سنوات".



وبالنسبة للمعابر في قطاع غزة، قال الخبير الاقتصادي: "سيكون تسهيلات، حسب تصريحات إسرائيل، وأيضَا سنشهد تسهيلات للآلاف من العمال للدخول إلى أراضي الـ 48 للعمل، أما المعابر مع جمهورية مصر العربية؛ فسيكون هناك بعض التسهيلات، لأنها مرتبطة بالحل السياسي، وغزة ستصبح أفضل إن صدقت بعض الدول، وستبدأ الإفراجات واضحة، في مطلع شهر آذار/ مارس المقبل.



وذكر علوان، أن تسهيلات الضفة الغربية، مرتبطة بتسهيلات غزة، وبالتأكيد الضفة الغربية، تعتمد اعتماداً كلياً في اقتصادها على المقاصة، وغزة اعتمادها الكلي على المعابر، وفي حال دخول المنتجات الفلسطينية للضفة وإسرائيل، سيصبح الموضع ممتازاً وفي تصاعد اقتصادي.