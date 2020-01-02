"الشعبية": سنستخدم كافة الخيارات لإنقاذ حياة الأسير زهران
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الخميس، أنها ستستخدم كافة الخيارات، لإنقاذ حياة الأسير زهران.
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الخميس، أنها ستستخدم كافة الخيارات، لإنقاذ حياة الأسير زهران.
وقالت "الشعبية" في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "يواصل الأسير أحمد زهران معركة الإضراب المفتوح عن الطعام منذ أكثر من مائة يوم، ولا زالت قوات الاحتلال تماطل وتسوف في التعاطي معه، بل وتمارس سياسة الإعدام الممنهج بحقه".
وتابعت: "في ضوء ذلك تؤكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أنها ستستخدم كافة الخيارات الكفاحية والشعبية لإنقاذ حياة رفيقها القائد أحمد زهران ، وتعتبر أن كافة هذه الخيارات حق مشروع لها ولتشكيلاتها في كافة الساحات لإنقاذ حياة رفيقها".
وتابعت: "في ضوء ذلك تؤكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أنها ستستخدم كافة الخيارات الكفاحية والشعبية لإنقاذ حياة رفيقها القائد أحمد زهران ، وتعتبر أن كافة هذه الخيارات حق مشروع لها ولتشكيلاتها في كافة الساحات لإنقاذ حياة رفيقها".
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