شؤون فلسطينية

السلطة الفلسطينية تبحث اليوم قرار اقتطاع 150 مليون شيكل من أموال المقاصة

السلطة الفلسطينية تبحث اليوم قرار اقتطاع 150 مليون شيكل من أموال المقاصة
رام الله - دنيا الوطن
تعقد اللجنة العليا لمتابعة جرائم الاحتلال، اجتماعاً لها، اليوم الخميس؛ لبحث ومتابعة صياغة الطلب، الذي سيقدم للمحكمة الجنائية الدولية، حول قرار حكومة الاحتلال، اقتطاع 150 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، بحجة دفعها كرواتب لأسر الشهداء وللأسرى، إضافة للقرار المتعلق بإعلان سلطات الاحتلال نيتها بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة بالضفة.

واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، هذا القرار عقوبة جماعية، تطال كل أبناء الشعب الفلسطيني، قائلًا: "ذلك يعني أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة في انتهاكاتها ضد أبناء شعبنا، والتي تشكل جرائم حرب ومخالفة للقوانين والشرائع الدولية".

وطالب عريقات المجتمع الدولي التصدي لجميع ممارسات إسرائيل، والتي تشكل استراتيجية للقضاء على أية فرصة لتحقيق الشعب الفلسطيني، حقه في تقرير مصيره ودولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

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