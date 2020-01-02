شؤون فلسطينية

القواسمي: مليونية غزة تأكيد على الالتفاف الشعبي مع الشرعية الفلسطينية

القواسمي: مليونية غزة تأكيد على الالتفاف الشعبي مع الشرعية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي: إن "المشاركة المليونية في إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية، وانطلاقة حركة فتح في قطاع غزة، بالأمس، أرسلت رسائل في غاية الأهمية، أبرزها أن غزة جزء لا يتجزأ من الوطن".

وأوضح القواسمي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، أن المشاركة المليونية، رسالة ورد عملي وفعلي على ما تسمى (صفقة القرن) والمشاريع المشبوهة، وتمسك الشعب الفلسطيني بالوحدة الوطنية، وتؤكد على الالتفاف الشعبي مع الشرعية الفلسطينية، والموقف الرسمي، الذي يعبر عنه الرئيس محمود عباس، ومنظمة التحرير، وفق تعبيره.

وشدد القواسمي على ضرورة الذهاب إلى وحدة وطنية حقيقة؛ للتصدي للمشروع الأمريكي الإسرائيلي، ومنع أمريكا من الاستفراد بقطاع غزة، مطالباً الفصائل الوطنية، بإعلاء الصوت والحديث بقوة مع حركة حماس؛ للتوقف عن تصرفاتها وتحقيق 
الوحدة الوطنية، والتوجه إلى الضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في القدس.

ودعا القواسمي الكل الوطني إلى مساندة موقف الرئيس محمود عباس في التصدي للهجمة "الصهيوأمريكية"، مشيراً إلى أن هنالك محاولات الآن لحصار الرئيس في رام الله، وحصار القيادة الفلسطينية سياسياً، وفتح قنوات في غزة؛ لتنفيذ بعض المشاريع من أجل معاقبة الرئيس، والقيادة، وشعبنا على مواقفه الرافضة للأفكار الأمريكية الصهيونية.

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