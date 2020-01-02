عاجل

  • السلطة الفلسطينية تبحث اليوم قرار اقتطاع 150 مليون شيكل من أموال المقاصة

شؤون فلسطينية

الخارجية والمغتربين تُطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية مدارس (أونروا)

الخارجية والمغتربين تُطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية مدارس (أونروا)
إحدى مدارس أونروا
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس: إنها تنظر بخطورة شديدة، لمصادقة مجلس بلدية الاحتلال في القدس، على مخطط لإقامة منطقة تعليمية إسرائيلية، بديلاً عن مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

واعتبرت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: ذلك امتداداً لحرب الاحتلال المفتوحة ضد (أونروا) وعملها في القدس الشرقية المحتلة، وخطوة جديدة على طريق فرض المنهاج الإسرائيلي على العملية التعليمية فيها، استكمالاً لعمليات ومخططات تهويد المدينة المقدسة بشكل كامل. 

واعتبرت الوزارة، هذا القرار الاحتلالي غير المسبوق، ترجمة عملية لقرارات ترامب المشؤومة، بشأن القدس، ونقل سفارة بلاده إليها، في مجالٍ يتعلق هذه المرة بهوية المدينة المقدسة وثقافة ووعي الأجيال الفلسطينية الناشئة، ومستقبل المسيرة التعليمية، بما يخدم رواية الاحتلال الاستعمارية.

وقالت: إن الوزارة إذ تدين بأشد العبارات هذه الخطوة التهويدية الاستفزازية، فإنها تعتبر أن هذا القرار ليس موجهاً ضد الفلسطينيين فقط، وإنما ضد المجتمع الدولي في تحدٍ صارخ للأمم المتحدة التي تعتبر (أونروا) مكوناً أساسياً فيها، خاصة في ضوء التصويتات الأخيرة التي حصلت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تجديد ولاية (أونروا)، مما يعني أن هذه الخطوة هي ضرب لهذا التصويت ولهذا القرار، وفتح مواجهة مع جميع الدول التي صوتت لصالحه. 

وشدّدت على أن دولة فلسطين، بمؤسساتها كافة، ستواجه هذه الخطوة الاستعمارية، وسوف يواجهها أبناء الشعب الفلسطيني المقدسيين، خاصة الطلبة وعائلاتهم وذويهم، لكن ننتظر أيضاً من رئاسة وكالة (أونروا)، ومن الأمين العام للأمم المتحدة، ومن مجلس حقوق الإنسان، ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، ومن تلك الدول التي تؤمن بحق الإنسان في التعلم والحصول على العلم، وحقه في الاختيار، وتلك الدول التي صوتت لصالح تجديد ولاية (أونروا)، أن تهب وترفع صوتها لمواجهة هذا الطاغوت الإسرائيلي، الذي يتمدد، ويهدد كل مقومات حياة أبناء شعبنا تحت الاحتلال.  

وتابع: "هذه المرة، يتخفى إرهاب الاحتلال عبر ما تسمى بلدية القدس، وهذا لا يقلل من خطورة قرار البلدية، ولا يعفي دولة الاحتلال من مسؤولياتها، خاصة وأن هناك اتفاقيات وقعتها الأمم المتحدة، تحدد بوضوح إطار عمل وكالة (أونروا) بما فيها الخدمات التعليمية من مدارس ومنهاج وغيرها، وبما يغطي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

أخبار ذات صلة

القواسمي: مليونية غزة تأكيد على الالتفاف الشعبي مع الشرعية الفلسطينية

القواسمي: مليونية غزة تأكيد على الالتفاف الشعبي مع الشرعية الفلسطينية

مالية غزة تُعلن مواعيد صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة

مالية غزة تُعلن مواعيد صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة

الصحة لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: 170 حالة حصبة بغزة.. وحملة تطعيم لمن دون السنة الأحد

الصحة لـ"دنيا الوطن": 170 حالة حصبة بغزة.. وحملة تطعيم لمن دون السنة الأحد

حماس: ندعو السلطة الفلسطينية لعدم الاستسلام لإسرائيل بشأن حجز أموال الأسرى

حماس: ندعو السلطة الفلسطينية لعدم الاستسلام لإسرائيل بشأن حجز أموال الأسرى

مجدلاني: حكومة نتنياهو تعمل على إنهاء أي تواجد لـ (أونروا) بالقدس

مجدلاني: حكومة نتنياهو تعمل على إنهاء أي تواجد لـ (أونروا) بالقدس

سكان غلاف غزة لا يشعرون بالأمان منذ اغتيال &#34;بهاء أبو العطا&#34;

سكان غلاف غزة لا يشعرون بالأمان منذ اغتيال "بهاء أبو العطا"

&#34;التعليم العالي&#34; تدعو إدارة بيرزيت والكتل الطلابية للحوار لإنهاء الأزمة

"التعليم العالي" تدعو إدارة بيرزيت والكتل الطلابية للحوار لإنهاء الأزمة

جيش الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على شبان من العيسوية

جيش الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على شبان من العيسوية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

القواسمي: مليونية غزة تأكيد على الالتفاف الشعبي مع الشرعية الفلسطينية

القواسمي: مليونية غزة تأكيد على الالتفاف الشعبي مع الشرعية الفلسطينية

الخارجية والمغتربين تُطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية مدارس (أونروا)

الخارجية والمغتربين تُطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية مدارس (أونروا)

&#34;التعليم العالي&#34; تدعو إدارة بيرزيت والكتل الطلابية للحوار لإنهاء الأزمة

"التعليم العالي" تدعو إدارة بيرزيت والكتل الطلابية للحوار لإنهاء الأزمة

جيش الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على شبان من العيسوية

جيش الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على شبان من العيسوية

قوات الاحتلال تقتحم كوبر وتُصادر منجرة بنابلس

قوات الاحتلال تقتحم كوبر وتُصادر منجرة بنابلس

اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الطقس: أجواء باردة وسقوط أمطار حتى السبت

الطقس: أجواء باردة وسقوط أمطار حتى السبت

مصرع مواطن من ذوي الإعاقة بحادث سير غرب الخليل

مصرع مواطن من ذوي الإعاقة بحادث سير غرب الخليل

منوعات

بالأرقام.. كم تبلغ نفقات الفنانات بعد الطلاق؟

بالأرقام.. كم تبلغ نفقات الفنانات بعد الطلاق؟

ابن الفنان باسل خياط يُحرجه على الهواء

ابن الفنان باسل خياط يُحرجه على الهواء

متسابق &#34;ذا فويس&#34; يخرج بتعليق صادم عن راغب علامة

متسابق "ذا فويس" يخرج بتعليق صادم عن راغب علامة

محمد رمضان يتعرض لهجوم بسبب رقصه.. والجمهور: &#34;أنت مش مُحرج؟&#34;

محمد رمضان يتعرض لهجوم بسبب رقصه.. والجمهور: "أنت مش مُحرج؟"

جلطة قلبية تُدخل داوود حسين المستشفى.. وهذه حالته

جلطة قلبية تُدخل داوود حسين المستشفى.. وهذه حالته

شاهد: ميريام فارس تتحدى معجبا في الأردن

شاهد: ميريام فارس تتحدى معجبا في الأردن

شاهد: نانسي عجرم تشعل حفل رأس السنة في أبو ظبي

شاهد: نانسي عجرم تشعل حفل رأس السنة في أبو ظبي

شاهد: الفنانة الكويتية مرام البلوشي تكشف سبب أزمتها القلبية

شاهد: الفنانة الكويتية مرام البلوشي تكشف سبب أزمتها القلبية

كندة حنا تحتفل بعيد الميلاد بصحبة ابنتيها

كندة حنا تحتفل بعيد الميلاد بصحبة ابنتيها

شاهد: راغب علامة وزوجته يخطفان الأنظار برقصتهما

شاهد: راغب علامة وزوجته يخطفان الأنظار برقصتهما

عربي

رئيس الوزراء التونسي: تشكيل حكومة من المستقلين الخيار الأفضل بهذه المرحلة

رئيس الوزراء التونسي: تشكيل حكومة من المستقلين الخيار الأفضل بهذه المرحلة

الرئاسة التونسية: الجملي يقدّم للرئيس تشكيلة الحكومة الجديدة

الرئاسة التونسية: الجملي يقدّم للرئيس تشكيلة الحكومة الجديدة

وسائل إعلام فرنسية: هبوط أربع طائرات تحمل مقاتلين سوريين بمطار معيتيقة الليبي

وسائل إعلام فرنسية: هبوط أربع طائرات تحمل مقاتلين سوريين بمطار معيتيقة الليبي

بدعوة من الحشد الشعبي.. انسحاب معظم المحتجين أمام السفارة الأمريكية ببغداد

بدعوة من الحشد الشعبي.. انسحاب معظم المحتجين أمام السفارة الأمريكية ببغداد