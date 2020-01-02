اختفاء اسم "هولندا" رسميًا

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رام الله - دنيا الوطن

تخلت دولة "نيدرلاند" نهائيا عن اسم "هولندا" وزال من الوجود نهائيا اعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 2020، ولم يعد اسم هذه الدولة الأوروبية العريقة موجودا رسمياً.



وحسبما قالت إذاعة (NOS) المحلية: "الآن يجب على السلطات المحلية والجامعات والشركات الخاصة ووسائل الإعلام المطبوعة استخدام اسم "نيدرلاند" (الأرض المنخفضة) بدلا من هولندا".



وتعتقد الحكومة أن مثل هذا الإجراء سيسمح للبلد بالتخلص من صورة المكان المتصل بالمخدرات والبغاء.



كما تعتبر سلطات البلاد أيضا أن هذا القرار سيعيد توزيع التدفق السياحي، نظرا لأن معظم الأجانب اليوم يزورون هولندا التاريخية، أي أمستردام وهارلم ولاهاي التي تتخذها محكمة العدل الدولية مقرا لها، ولا يمكن لهذه المدن أن تتعامل مع تدفق السياح المتزايد عليها.



وسيكلف إصلاح اسم الدولة ميزانية هذه المملكة الأوروبية ما لا يقل عن 200 ألف يورو.



وأوضحت الاذاعة، أنه أصبح معروفا في وقت سابق أن سلطات مدينة أمستردام تريد التخلي عن استخدام مصطلح "شارع الفوانيس الحمراء" الكائن في وسطها والذي تنتشر فيه بكثرة بيوت البغاء.



وسيختفي هذا الاسم المعتاد الذي يثير الجدل من علامات المدينة، وسيتم استبداله بالاسم التاريخي لمقاطعة "De Wallen" أو "City Centre".