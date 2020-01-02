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شؤون فلسطينية

مالية غزة تُعلن مواعيد صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة

مالية غزة تُعلن مواعيد صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بغزة، مواعيد صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة.

وقالت المالية: "إنه بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، نُعلن عن صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة، وذلك يوم الأحد 5 كانون الثاني/ يناير 2020".

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