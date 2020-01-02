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الصحة لـ"دنيا الوطن": 170 حالة حصبة بغزة.. وحملة تطعيم لمن دون السنة الأحد

الصحة لـ"دنيا الوطن": 170 حالة حصبة بغزة.. وحملة تطعيم لمن دون السنة الأحد
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير 
قررت وزارة الصحة بقطاع غزة، بدء حملة للتطعيم ضد الحصبة في جميع عيادات الرعاية الأولية التابعة للصحة (العيادات الحكومية)، وعيادات وكالة الغوث (أونروا)، من تاريخ 2 كانون الثاني/ يناير 2020 ولغاية 9 كانون الثاني/ يناير 2020.

وقال مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة، الدكتور مجدي ضهير، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": قررنا البدء بتلك الحملة بسبب انتشار مرض الحصبة، خلال الفترة الماضية، حيث زاد عدد المصابين في قطاع غزة عن 170 حالة، ونتوقع أن يزداد العدد خلال الأيام والأسابيع المقبلة، ولكننا لا نخشى على الصحة العامة للمجتمع، لأن الغالبية العظمى من المواطنين، محصنة من خلال تلقي التطعيمات، وهم صغار.

وأردف: أن الحملة ستطال الأطفال ممن هم دون السنة، حيث إنهم لم يتلقوا التطعيم ضد الحصبة، ضمن برنامج التطعيم الموسع، وهم بذلك غير محصنين؛ لأن فلسطين تعطي أول جرعة ضد الحصبة على عمر السنة، والجرعة الثانية على عمر السنة والنصف.

وأوضح ضهير، أن التطعيم سيطال الأطفال من عمر 6 شهور إلى سنة، وهو عبارة عن نفس اللقاح الروتيني، لكنها جرعة إضافية فطرية، سيأخذها الأطفال دون السنة، لتمنحهم المناعة المبكرة حتى عمر السنة، وفي عمر السنة والسنة ونصف، سيتلقون لقاحهم الروتيني، متمماً: "هذا الحقنة لا تُغني عن التطعيم الروتيني، الذي يتلقاه الأطفال".

وأكمل: نحن نتحدث عن حملة، وبالتالي سنستهدف كل الأطفال من ست شهور إلى سنة، ممن هم فعلاً غير محصنين في المجتمع، والحملة ستنطلق الأحد المقبل، ولمرة واحدة، لأن من يأخذ اللقاح لا داعي لتكراره مرة ثانية، أما الأجيال القادمة؛ فستأخذ الروتيني على عمر السنة، فالحملات تكون لفترات محدودة جداً، ولأسباب محددة، ستزول الأسباب بعد ذلك، وسيصبح لا داعي لتكرار الحملة. 

وطالب ضهير كافة المواطنين بضرورة اصطحاب أطفالهم، الذين تتراوح أعمارهم من 6 شهور إلى سنة، والتوجه بهم إلى أقرب مركز صحي لضمان تطعيمهم في هذه الحملة، مؤكدًا أهمية التطعيم بالنسبة للأطفال مع ضرورة إحضار الأهل (كتيب الطفل الخاص) بالتطعيم لتوثيق التطعيم عليه، ويعرف الأطباء مستقبلاً التطعيم الذي تلقاه الطفل.

وأفاد أن الوزارة، ولتفادي الازدحام، قررت تقسم الأطفال حسب الفئات العمرية، فيوم الأحد 3/1/2020، سيتلقى الطعيم المواليد بعمر 5 و6 أشهر، ويوم الاثنين 4/1/2020 سيتلقى التطعيم الأطفال بعمر 3 و4 أشهر، ويوم الثلاثاء 5/1/2020 إجازة رسمية، ويوم الأربعاء 6/1/2020 سيكون التطعيم لمواليد بعمر 2 شهر، ولمن لم يتلقَ لقاحه في الأيام السابقة، ويوم الخميس 7/1/2020 سيكون للأطفال بعمر شهر 1. 

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