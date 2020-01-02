عاجل

  • السلطة الفلسطينية تبحث اليوم قرار اقتطاع 150 مليون شيكل من أموال المقاصة

شؤون فلسطينية

حماس: ندعو السلطة الفلسطينية لعدم الاستسلام لإسرائيل بشأن حجز أموال الأسرى

حماس: ندعو السلطة الفلسطينية لعدم الاستسلام لإسرائيل بشأن حجز أموال الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة حماس، السلطة الفلسطينية، لعدم الاستسلام للإجراء الإسرائيلي، المُتعلق بحجز أموال الأسرى، وأن تبادر إلى إعادة رواتب الأسرى المقطوعة رواتبهم؛ كجزء من الرد على هذه القرارات.

وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم: إن قرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت؛ بحجز الأموال عن أسرى من فلسطينيي الـ 48، هو استمرار للحرب الإسرائيلية على الأسرى، باعتبارهم أحد أهم رموز القضية الفلسطينية، وشهودًا على إجرام الاحتلال.

وأكد قاسم، أن هذه القرصنة التي يمارسها وزير الحرب الإسرائيلي، إلى جانب الإجراءات الإسرائيلية المتلاحقة ضد الأسرى؛ تؤكد الحاجة لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهتها، وجعلها على رأس برنامج العمل الوطني.

أخبار ذات صلة

القواسمي: مليونية غزة تأكيد على الالتفاف الشعبي مع الشرعية الفلسطينية

القواسمي: مليونية غزة تأكيد على الالتفاف الشعبي مع الشرعية الفلسطينية

الخارجية والمغتربين تُطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية مدارس (أونروا)

الخارجية والمغتربين تُطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية مدارس (أونروا)

مالية غزة تُعلن مواعيد صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة

مالية غزة تُعلن مواعيد صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة

الصحة لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: 170 حالة حصبة بغزة.. وحملة تطعيم لمن دون السنة الأحد

الصحة لـ"دنيا الوطن": 170 حالة حصبة بغزة.. وحملة تطعيم لمن دون السنة الأحد

مجدلاني: حكومة نتنياهو تعمل على إنهاء أي تواجد لـ (أونروا) بالقدس

مجدلاني: حكومة نتنياهو تعمل على إنهاء أي تواجد لـ (أونروا) بالقدس

سكان غلاف غزة لا يشعرون بالأمان منذ اغتيال &#34;بهاء أبو العطا&#34;

سكان غلاف غزة لا يشعرون بالأمان منذ اغتيال "بهاء أبو العطا"

&#34;التعليم العالي&#34; تدعو إدارة بيرزيت والكتل الطلابية للحوار لإنهاء الأزمة

"التعليم العالي" تدعو إدارة بيرزيت والكتل الطلابية للحوار لإنهاء الأزمة

جيش الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على شبان من العيسوية

جيش الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على شبان من العيسوية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

القواسمي: مليونية غزة تأكيد على الالتفاف الشعبي مع الشرعية الفلسطينية

القواسمي: مليونية غزة تأكيد على الالتفاف الشعبي مع الشرعية الفلسطينية

الخارجية والمغتربين تُطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية مدارس (أونروا)

الخارجية والمغتربين تُطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في حماية مدارس (أونروا)

&#34;التعليم العالي&#34; تدعو إدارة بيرزيت والكتل الطلابية للحوار لإنهاء الأزمة

"التعليم العالي" تدعو إدارة بيرزيت والكتل الطلابية للحوار لإنهاء الأزمة

جيش الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على شبان من العيسوية

جيش الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على شبان من العيسوية

قوات الاحتلال تقتحم كوبر وتُصادر منجرة بنابلس

قوات الاحتلال تقتحم كوبر وتُصادر منجرة بنابلس

اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الطقس: أجواء باردة وسقوط أمطار حتى السبت

الطقس: أجواء باردة وسقوط أمطار حتى السبت

مصرع مواطن من ذوي الإعاقة بحادث سير غرب الخليل

مصرع مواطن من ذوي الإعاقة بحادث سير غرب الخليل

منوعات

بالأرقام.. كم تبلغ نفقات الفنانات بعد الطلاق؟

بالأرقام.. كم تبلغ نفقات الفنانات بعد الطلاق؟

ابن الفنان باسل خياط يُحرجه على الهواء

ابن الفنان باسل خياط يُحرجه على الهواء

متسابق &#34;ذا فويس&#34; يخرج بتعليق صادم عن راغب علامة

متسابق "ذا فويس" يخرج بتعليق صادم عن راغب علامة

محمد رمضان يتعرض لهجوم بسبب رقصه.. والجمهور: &#34;أنت مش مُحرج؟&#34;

محمد رمضان يتعرض لهجوم بسبب رقصه.. والجمهور: "أنت مش مُحرج؟"

جلطة قلبية تُدخل داوود حسين المستشفى.. وهذه حالته

جلطة قلبية تُدخل داوود حسين المستشفى.. وهذه حالته

شاهد: ميريام فارس تتحدى معجبا في الأردن

شاهد: ميريام فارس تتحدى معجبا في الأردن

شاهد: نانسي عجرم تشعل حفل رأس السنة في أبو ظبي

شاهد: نانسي عجرم تشعل حفل رأس السنة في أبو ظبي

شاهد: الفنانة الكويتية مرام البلوشي تكشف سبب أزمتها القلبية

شاهد: الفنانة الكويتية مرام البلوشي تكشف سبب أزمتها القلبية

كندة حنا تحتفل بعيد الميلاد بصحبة ابنتيها

كندة حنا تحتفل بعيد الميلاد بصحبة ابنتيها

شاهد: راغب علامة وزوجته يخطفان الأنظار برقصتهما

شاهد: راغب علامة وزوجته يخطفان الأنظار برقصتهما

عربي

رئيس الوزراء التونسي: تشكيل حكومة من المستقلين الخيار الأفضل بهذه المرحلة

رئيس الوزراء التونسي: تشكيل حكومة من المستقلين الخيار الأفضل بهذه المرحلة

الرئاسة التونسية: الجملي يقدّم للرئيس تشكيلة الحكومة الجديدة

الرئاسة التونسية: الجملي يقدّم للرئيس تشكيلة الحكومة الجديدة

وسائل إعلام فرنسية: هبوط أربع طائرات تحمل مقاتلين سوريين بمطار معيتيقة الليبي

وسائل إعلام فرنسية: هبوط أربع طائرات تحمل مقاتلين سوريين بمطار معيتيقة الليبي

بدعوة من الحشد الشعبي.. انسحاب معظم المحتجين أمام السفارة الأمريكية ببغداد

بدعوة من الحشد الشعبي.. انسحاب معظم المحتجين أمام السفارة الأمريكية ببغداد