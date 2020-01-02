حماس: ندعو السلطة الفلسطينية لعدم الاستسلام لإسرائيل بشأن حجز أموال الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

دعت حركة حماس، السلطة الفلسطينية، لعدم الاستسلام للإجراء الإسرائيلي، المُتعلق بحجز أموال الأسرى، وأن تبادر إلى إعادة رواتب الأسرى المقطوعة رواتبهم؛ كجزء من الرد على هذه القرارات.



وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم: إن قرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت؛ بحجز الأموال عن أسرى من فلسطينيي الـ 48، هو استمرار للحرب الإسرائيلية على الأسرى، باعتبارهم أحد أهم رموز القضية الفلسطينية، وشهودًا على إجرام الاحتلال.



وأكد قاسم، أن هذه القرصنة التي يمارسها وزير الحرب الإسرائيلي، إلى جانب الإجراءات الإسرائيلية المتلاحقة ضد الأسرى؛ تؤكد الحاجة لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهتها، وجعلها على رأس برنامج العمل الوطني.