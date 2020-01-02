شؤون فلسطينية

سكان غلاف غزة لا يشعرون بالأمان منذ اغتيال "بهاء أبو العطا"

سكان غلاف غزة لا يشعرون بالأمان منذ اغتيال "بهاء أبو العطا"
رام الله - دنيا الوطن
أكد سكان مناطق غلاف غزة، أنهم لا يشعرون بالأمان منذ عملية (الحزام الأسود)، وهي المعركة التي حدثت ما بين الجيش الإسرائيلي، وحركة الجهاد الإسلامي، في أعقاب اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا، قائد سرايا القدس.

ووفقًا لدراسة حديثة، أجريت مؤخرًا بين سكان الغلاف، فإنه يشعر 27٪ من السكان بأمان أقل منذ العملية، و10٪ يشعرون بالأمان أكثر، فيما قال 63٪ إن العملية لم تغير شعورهم بالأمان.

وفي ردهم على سؤال "ما هي مساهمة (إن وجدت) الجولة الأخيرة مع الجهاد الإسلامي، في إحساسك بالأمان؟" أجاب 63٪ أن الجولة لم تسهم في تحسين شعورهم بالأمان على الإطلاق. 

وقال 11٪: إن الجولة أضعفت هذا الشعور إلى حد كبير، فيما قال 16٪ إنها أضعفت شعورهم بالأمان، و8٪ قالوا: إن الجولة عززت إحساسهم بالأمان و2٪ قالوا: إنها عززت الإحساس بدرجة كبيرة.

وشملت الدراسة 508 يهود، يعيشون في مجتمعات على بعد 40 كم من قطاع غزة.

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