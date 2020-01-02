شؤون فلسطينية

"التعليم العالي" تدعو إدارة بيرزيت والكتل الطلابية للحوار لإنهاء الأزمة

"التعليم العالي" تدعو إدارة بيرزيت والكتل الطلابية للحوار لإنهاء الأزمة
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إدارة جامعة بيرزيت والكتل الطلابية في الجامعة، إلى الحوار المباشر للخروج من الأزمة الحالية؛ حفاظاً على المسيرة التعليمية في الجامعة، صاحبة التاريخ الأكاديمي والنضالي، خصوصاً في ظل الظروف
الصعبة التي تمر بها قضيتنا الوطنية.

وأكدت الوزارة، استعدادها لرعاية جلسات الحوار بين أطراف الأزمة، والتي تابعتها منذ بدايتها لحظة بلحظة، مطالبة كافة الأطراف بالوقوف عند مسؤولياتهم.

وشددت الوزارة على استعدادها لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح الحوار والخروج من الأزمة، حفاظاً على مستقبل الطلبة، الذين يشكلون السياج المنيع في مواجهة الاحتلال، والحفاظ على مقدرات الوطن.

وشكرت الوزارة كل الحريصين من أفراد ومؤسسات وفصائل وطنية، والذين اهتموا وتابعوا وبادروا بتقديم الحلول والمقترحات اللازمة لإنهاء أزمة الجامعة، وتقدمت بأحر التهاني والتبريكات لشعبنا الفلسطيني بمناسبة العام الجديد وذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المجيدة.

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