جيش الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على شبان من العيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، برفقة ضابط من جهاز المخابرات (الشاباك) بعد منتصف الليلة، عدة منازل في قرية العيسوية بالقدس، وسلمت ستة شبان، قرارات نهائية بفرض الاعتقال الإداري المنزلي الليلي عليهم.



وفرض الاحتلال الاعتقال الإداري الليلي على كل من: أنور سامي عبيد (4 أشهر)، محمد عليان عليان (4 أشهر)، فايز محمد محيسن (شهرين)، محمد موسى مصطفى(3 أشهر)، آدم كايد محمود (شهرين)، محمود رمضان عبيد (3 أشهر).



وهددت قوات الاحتلال، كل من يخالف الأمر بالسجن الفعلي داخل سجون الاحتلال.



وفي سياق متصل، سلمت قوات الاحتلال، كلاً من: نديم الصفدي ونضال فروخ، وصالح أبو عصب، قرارات استدعاء للتحقيق في غرف "4" بالمسكوبية غربي القدس، بسبب عدم تواجدهم بمنازلهم.



وكانت سلطات الاحتلال، استدعت أواخر الأسبوع الماضي الشبان المذكورة أسماؤهم أعلاه، وأبلغتهم "نية قائد الجبهة الداخلية إصدار أوامر اعتقال منزلي ليلي إداري لعدة أشهر عليهم، بصفته القائد العسكري للمنطقة، على خلفية معلومات حساسة وسرية أشارت إلى أن من شأن نشاطهم في البلدة، أن يشكل خطراً على أمن الدولة والجمهور"، على حد زعم القرار الاحتلالي.