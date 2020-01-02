قوات الاحتلال تقتحم كوبر وتُصادر منجرة بنابلس

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رام الله - دنيا الوطن

صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، منجرة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، داهمت منزل المواطن محمد شرايعة، عند مفترق بلدة سالم، وصادرت معدات ومحتويات المنجرة، التي يملكها أسفل منزله.



وأضافت المصادر، أن مصادرة معدات المنجرة، جاءت بعد ساعات من إنشائها يوم أمس، وصادر الاحتلال مرتين سابقاً معدات مخرطة، كان يملكها.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال، منزلي الأسيرين نائل البرغوثي، وقسام البرغوثي، في بلدة كوبر غربي رام الله.



وأعاقت قوات الاحتلال، عمل الطواقم الصحفية، فيما أطلقت قنابل الغاز بكثافة، خلال انسحابها من القرية.