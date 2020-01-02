اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مداهمات واعتقالات في أرجاء الضفة الغربية، تخللها مصادرة مركبة لأحد المواطنين.



واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة عنبتا شرق طولكرم، واعتقلت كلاً من محمود أبو دقرو، ومحمد جوابرة، واستولت على مركبة أحد المواطنين.



واعتقل قوات من جيش الاحتلال، الشاب أحمد بسيم من بلدة دير غسانة شمال غرب رام الله، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.



وداهمت تلك القوات، بلدة السموع جنوب الخليل، واعتقلت حابس إسماعيل المحاريق، وشقيقه علاء، بعد أن فتشت منزلهما، وعبثت بمحتوياته.



كما داهمت قوات الاحتلال، عدة منازل في البلدة القديمة من الخليل، وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، وعرف من أصحابها: منزل إسماعيل بنات، ومحمد عطية بنات.