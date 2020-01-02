دولي

(اندبندنت): مندلبليت منَعَ نتنياهو من إطلاق عملية عسكرية واسعة تشمل سوريا ولبنان

(اندبندنت): مندلبليت منَعَ نتنياهو من إطلاق عملية عسكرية واسعة تشمل سوريا ولبنان
حشود عسكرية إسرائيلية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (إندبندنت عربية) عن مصدر إسرائيلي كبير قوله: إن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت رأى أن عملية عسكرية واسعة ضمن الظروف الحالية ومع حكومة انتقالية ليست مستحسنة.

يأتي ذلك بعد فكرة طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو تدعو لقيام إسرائيل في وقت قريب بعملية عسكرية واسعة قد تشمل سوريا ولبنان.

وحسب (إندبندنت عربية)، فإن مندلبليت أعرب عن رأيه هذا في جواب مكتوب لسكرتير الحكومة، الذي طلب الاستفسار عن الوضع القضائي الدولي والمحلي في حال نفذت إسرائيل عملية عسكرية كبيرة قد تتطور إلى حرب.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع المستوى، أن نتنياهو وبعد التشاور مع وزيري الخارجية والجيش، وقبل طرح الأمر على (كابينيت) الأمني، كان يخطط لشن عملية عسكرية كبيرة جدا في الشمال، قد تنتقل من سوريا إلى لبنان في حال تدخل "حزب الله".

وتهدف العملية إلى ضرب منشآت إيران العسكرية ومواقعها في سوريا، وذلك بعد قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة عسكرية لـ(حزب الله) العراقي الموالي لإيران، ومنح إسرائيل الضوء الأخضر لأي عملية تراها مناسبة لضرب مصالح طهران في المنطقة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وقال المستشار القضائي في رسالته، حسب المصدر: إن عملية عسكرية واسعة ضمن الظروف الحالية ومع حكومة انتقالية ليست مفضلة، ومن الأحسن أن تكون هناك حكومة ثابتة تتخذ القرار بشكل صحيح ومتدرج كما ينص القانون، رغم أن حكومة انتقالية في إسرائيل هي حكومة بكل ما في الكلمة من معنى، وباستطاعتها اتخاذ قرار الحرب أو السلم أو أي قرار آخر.

يذكر أن حكومة مناحيم بيغن الانتقالية عام 1981 قامت بعملية تموز لضرب المفاعل النووي العراقي آنذاك، فيما شنت حكومة شمعون بيرس الانتقالية عام 1996 عملية "عناقيد الغضب" في لبنان ضد (حزب الله).

ويسود الانطباع، حسب المصدر، أن نتنياهو يحاول شن العملية العسكرية مستغلا الظروف الراهنة في سوريا والتطورات الدولية وأيضا ليؤكد أنه ينفذ ما يقول، ويأتي كل هذا بموازاة الحملة الدعائية التي يخوضها نتنياهو تمهيدا للانتخابات العامة المقررة في الثاني من مارس المقبل

ويتهمه الخصوم بأنه يعتزم تنفيذ عملية عسكرية واسعة قد تتحول إلى حرب لا أحد يعرف إلى أين ستأخذ إسرائيل، من أجل إنقاذ نفسه من ملفات قضائية قد تؤدي به إلى السجن.

وفي هذا السياق، يذكر أن نتنياهو ملزم بإطلاع زعيم المعارضة بيني غانتس على التطورات بموجب العرف المتبع في إسرائيل، إلا أن غانتس يدعي أنه لا يطلع على ما يجب أن يطلع عليه.

أخبار ذات صلة

غانتس وليبرمان يردان على طلب نتنياهو الحصول على الحصانة

غانتس وليبرمان يردان على طلب نتنياهو الحصول على الحصانة

نتنياهو يقرر طلب الحصانة ويرغب بقيادة إسرائيل لسنوات عديدة

نتنياهو يقرر طلب الحصانة ويرغب بقيادة إسرائيل لسنوات عديدة

الولايات المتحدة تعلق جميع أعمال سفارتها في بغداد حتى إشعار آخر

الولايات المتحدة تعلق جميع أعمال سفارتها في بغداد حتى إشعار آخر

&#34;متعددة الأبعاد&#34;.. تعرّف على وحدة النخبة الجديدة بالجيش الإسرائيلي

"متعددة الأبعاد".. تعرّف على وحدة النخبة الجديدة بالجيش الإسرائيلي

ترامب يتحدث عن إمكانية حدوث حرب مع إيران

ترامب يتحدث عن إمكانية حدوث حرب مع إيران

طعن امرأة إسرائيلية بمحطة للحافلات بـ&#34;رامات غان&#34; وفرار المنفذ من المكان

طعن امرأة إسرائيلية بمحطة للحافلات بـ"رامات غان" وفرار المنفذ من المكان

نتنياهو يطير لأثينا غداً لحضور قمة ثلاثية

نتنياهو يطير لأثينا غداً لحضور قمة ثلاثية

بقيادة أردوغان.. تركيا توسع تدخلها في إسرائيل

بقيادة أردوغان.. تركيا توسع تدخلها في إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

أبو سمهدانة يحذر من سعي جهات محلية وإقليمية ودولية تغييب الرئيس عباس

أبو سمهدانة يحذر من سعي جهات محلية وإقليمية ودولية تغييب الرئيس عباس

أسرى فلسطين: 880 حالة اعتقال لأطفال قاصرين خلال العام الماضي

أسرى فلسطين: 880 حالة اعتقال لأطفال قاصرين خلال العام الماضي

حماس تعلق على قرار بينت حجز أموال عن أسرى من فلسطينيي أراضي48

حماس تعلق على قرار بينت حجز أموال عن أسرى من فلسطينيي أراضي48

أبو غياض: نواجه عراقيل من قبل الاحتلال في السماح للمرضى المحولين للعلاج

أبو غياض: نواجه عراقيل من قبل الاحتلال في السماح للمرضى المحولين للعلاج

فتح &#34;شرق غزة&#34;: مهرجان الانطلاقة استفتاء جماهيري على صوابية نهج الحركة

فتح "شرق غزة": مهرجان الانطلاقة استفتاء جماهيري على صوابية نهج الحركة

&#34;الداخلية&#34; بغزة توجه التحية لقوات الأمن والشرطة بعد &#34;تأمين&#34; احتفالات فتح

"الداخلية" بغزة توجه التحية لقوات الأمن والشرطة بعد "تأمين" احتفالات فتح

(فدا) وأبو هولى يبحثان آخر التطورات فى قضية اللاجئين

(فدا) وأبو هولى يبحثان آخر التطورات فى قضية اللاجئين

عريقات لوفد إيطالي: شعبنا مستمر على طريق الحرية والسلام والعدالة

عريقات لوفد إيطالي: شعبنا مستمر على طريق الحرية والسلام والعدالة

منوعات

شاهد: نانسي عجرم تشعل حفل رأس السنة في أبو ظبي

شاهد: نانسي عجرم تشعل حفل رأس السنة في أبو ظبي

شاهد: الفنانة الكويتية مرام البلوشي تكشف سبب أزمتها القلبية

شاهد: الفنانة الكويتية مرام البلوشي تكشف سبب أزمتها القلبية

كندة حنا تحتفل بعيد الميلاد بصحبة ابنتيها

كندة حنا تحتفل بعيد الميلاد بصحبة ابنتيها

شاهد: راغب علامة وزوجته يخطفان الأنظار برقصتهما

شاهد: راغب علامة وزوجته يخطفان الأنظار برقصتهما

ابنة ممثلين سوريين شهيرين تثير الجدل بجمالها

ابنة ممثلين سوريين شهيرين تثير الجدل بجمالها

شاهد: بلقيس تعايد زوجها على طريقة الأفلام الهندية

شاهد: بلقيس تعايد زوجها على طريقة الأفلام الهندية

شاهد: الفنانة السورية دانا جبر تتعرّض للسخرية بسبب شكل أنفها

شاهد: الفنانة السورية دانا جبر تتعرّض للسخرية بسبب شكل أنفها

شاهد: أحمد السقا يروي قصة اقتحامه منزل أحد متابعيه في الرابعة فجراً

شاهد: أحمد السقا يروي قصة اقتحامه منزل أحد متابعيه في الرابعة فجراً

اتهام رجل بتخريب لوحة لبيكاسو.. ثمنها 26 مليون دولار

اتهام رجل بتخريب لوحة لبيكاسو.. ثمنها 26 مليون دولار

أم كلثوم.. رفض الأزهر تسجيل القرآن بصوتها وتلاوة نادرة لكوكب الشرق

أم كلثوم.. رفض الأزهر تسجيل القرآن بصوتها وتلاوة نادرة لكوكب الشرق

عربي

رئيس الوزراء التونسي: تشكيل حكومة من المستقلين الخيار الأفضل بهذه المرحلة

رئيس الوزراء التونسي: تشكيل حكومة من المستقلين الخيار الأفضل بهذه المرحلة

الرئاسة التونسية: الجملي يقدّم للرئيس تشكيلة الحكومة الجديدة

الرئاسة التونسية: الجملي يقدّم للرئيس تشكيلة الحكومة الجديدة

وسائل إعلام فرنسية: هبوط أربع طائرات تحمل مقاتلين سوريين بمطار معيتيقة الليبي

وسائل إعلام فرنسية: هبوط أربع طائرات تحمل مقاتلين سوريين بمطار معيتيقة الليبي

بدعوة من الحشد الشعبي.. انسحاب معظم المحتجين أمام السفارة الأمريكية ببغداد

بدعوة من الحشد الشعبي.. انسحاب معظم المحتجين أمام السفارة الأمريكية ببغداد