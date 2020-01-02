الطقس: أجواء باردة وسقوط أمطار حتى السبت





وفي ساعات المساء والليل، تسقط بإذن الله، زخات متفرقة من الأمطار، خاصة على المناطق الشمالية، وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



وأضافت الدائرة، أن الجو يكون يوم غد الجمعة، غائماً وشديد البرودة في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر مائج.



أما السبت، فيكون الجو غائماً وشديد البرودة في معظم المناطق، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائج.

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون اليوم الخميس، غائماً إلى غائم جزئي، وبارداً إلى شديد البرودة.