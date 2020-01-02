شؤون فلسطينية

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم الخميس، الموافق الثاني من كانون الثاني/ يناير 2020 على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.46 شيكل.

الدينار الأردني: 4:88 شيكل.

اليورو الأوروبي: 3.83 شيكل.

الجنيه المصري: 0.21 شيكل.

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