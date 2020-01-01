غانتس وليبرمان يردان على طلب نتنياهو الحصول على الحصانة

نتنياهو وغانتس وليبرمان

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس حزب (أزرق أبيض) الإسرائيلي: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أثبت في طلب الحصول على الحصانة، أنه ليس بريئا وأنه ينوي الهروب من المحاكمة .



وأكد أن كتلة (أزرق أبيض)، ستعمل كل ما بوسعها من أجل منع لجنة (كنيست) من منح الحصانة لنتنياهو المتهم بارتكاب جرائم الفساد، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وبدره قال رئيس حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان: إنه بات من الواضح أن كل ما يهم نتنياهو هي الحصانة، وأن دولة إسرائيل أمست رهينة المشاكل الشخصية لنتنياهو.



وأضاف: أن حزبه لن يكون جزءاً من ائتلاف الحصانة وأنه ونوابه سيصوتون ضد منح الحصانة.



وأعلن نتنياهو اليوم الأربعاء، أنه سيتوجه إلى (كنيست) بطلب منحه الحصانة البرلمانية من الملفات الجنائية التي قدمت بشأنها لوائح الاتهام بحقه.