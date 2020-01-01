فتح: غزة تؤكد اليوم أنها مقبرة للمؤامرات

مهرجان حركة فتح في غزة

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رام الله - دنيا الوطن

عبرت حركة فتح عن فخرها واعتزازها بشعبنا الفلسطيني البطل وبجماهير حركة فتح في غزة البطولة، التي تحيي اليوم ذكرى انطلاقتها 55 بخروج غزة عن بكرة أبيها، لتبعث برسائل متعددة أهمها لا لـ (صفقة العار) الصهيو أمريكية، وأن الشعب الفلسطيني لا يقبل القسمة إلا على نفسه، وأن غزة التي يريدون منها حلا بديلا ومدخلا لصفقة العار، تقول كلمتها بقوة، أنها ستكون المقبرة لمؤامراتهم ومخططاتهم وخاصة (صفقة العار).



وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن فتح بتاريخها وحاضرها وشهداءها وأسراها، بنسائها ورجالها وشبيبتها، تتجلى اليوم في المشهد المهيب في غزة البطولة الذي بعث برسائل إلى كل المعنيين بالأمر، أن فتح خط أحمر لا يمكن تجاوزها، وأن فتح واحدة موحدة خلف قياداتها وعلى رأسهم محمود عباس، وأن أي مشروع مشبوه لن يمر، وغزة جزء لا يتجزأ من الوطن الأم فلسطين.



وأكد أن صوت وحناجر جماهير فتح في غزة وصلت كل عواصم الدول المتآمرة، أن للبيت صاحب وأهل وعنوان، وأن لغزة رجال جاهزة للدفاع عن مشروعنا الوطني وإسقاط المؤامرات.