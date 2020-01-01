حماس تعلق على قرار بينت حجز أموال عن أسرى من فلسطينيي أراضي48

أسرى في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أكد حازم قاسم، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن قرار وزير الحرب الإسرائيلي، نفتالي بينت بحجز أموال عن أسرى من فلسطينيي أراضي عام 48، هو استمرار للحرب "الصهيونية" على الأسرى، باعتبارهم أحد أهم رموز القضية الفلسطينية، وشاهد على إجرام "العدو الصهيوني".



وأضاف في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن هذه القرصنة التي يمارسها وزير الحرب الإسرائيلي، إلى جانب الإجراءات "الصهيونية" المتلاحقة ضد الأسرى، تؤكد الحاجة لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهتها وجعلها على رأس برنامج العمل الوطني.



وشدد على أن السلطة الفلسطينية مدعوة إلى عدم الاستسلام للإجراء "الصهيوني"، وأن تبادر إلى إعادة رواتب الأسرى المقطوعة رواتبهم كجزء من الرد على هذه القرارات.