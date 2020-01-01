فتح "شرق غزة": مهرجان الانطلاقة استفتاء جماهيري على صوابية نهج الحركة

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رام الله - دنيا الوطن

حيت حركة فتح، إقليم شرق غزة جماهير شعبنا الفلسطيني التي لبت نداء الواجب وزحفت بمئات الآلاف لإحياء الذكرى الخامسة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وحركة فتح، في مشهد مهيب قل نظيره.



وأكدت الحركة في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة بالإقليم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ما حدث اليوم في ساحة المهرجان والشوارع والمفترقات المحيطة، هو استفتاء شعبي على صوابية نهج حركة فتح، ورسالة لكافة الأطراف أن فتح لازالت وستبقى رائدة المشروع الوطني، والمحافظة على الثوابت الوطنية الفلسطينية.



وقالت الحركة: إن شعبنا بهذا الإصرار وتلك العزيمة، سيفشل كل المؤامرات التي تهدف لطمس الهوية الوطنية، وإجهاض حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



كما شكرت الحركة وسائل الإعلام المختلفة التي شاركت في التغطية الإعلامية على امتداد أيام فعاليات الانطلاقة ، فرسمت أبها الصور وأجمل اللوحات.



وعبرت الحركة عن اعتزازها بكافة أطرها التنظيمية في إقليم شرق غزة، لجنة الإقليم والمناطق التنظيمية والمكاتب الحركية الذين واصلوا الليل بالنهار في سبيل إنجاح مهرجان الانطلاقة، فكان ثمار الزرع هذا الحصاد.



وسألت الحركة المولى عز وجل أن يجعل انطلاقة الحركة القادمة انطلاقة نصر، وتحرير، وتحقيق للوحدة والوطنية وآمال شعبنا.