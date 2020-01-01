"الداخلية" بغزة توجه التحية لقوات الأمن والشرطة بعد "تأمين" احتفالات فتح





وقالت في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنها تعاملت بإيجابية عالية وعملت على تسهيل حركة المواطنين وتنقلهم، وفتح الطرقات، ومنع الازدحامات.





يأتي ذلك امتداداً للإجراءات السابقة التي تمت خلال الشهور الأخيرة في تأمين وتسهيل إقامة مهرجانات واحتفالات انطلاقة الفصائل الفلسطينية كافة.



وتابعت: "نسعى لتعزيز الأجواء الإيجابية الداخلية، ونبذل جهوداً كبيرة في سبيل ذلك مع جميع القوى والفصائل".



رام الله - دنيا الوطنوجهت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، التحية لقوات الأمن والشرطة التي بذلت جهوداً كبيرة، اليوم والأمس، في تأمين احتفالات انطلاقة حركة فتح في قطاع غزة.