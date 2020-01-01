شؤون فلسطينية

(فدا) وأبو هولى يبحثان آخر التطورات فى قضية اللاجئين

(فدا) وأبو هولى يبحثان آخر التطورات فى قضية اللاجئين
رام الله - دنيا الوطن
استقبل د. أحمد أبو هولى، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، وفداً قياديا من الاتحاد الديمقراطى الفلسطينى (فدا)، ضم الأستاذ محمد بدوان عضو المكتب التنفيذى لدائرة اللاجئين والمهندس جمال نصر عضو المجلس المركزى وعضو المكتب السياسى والرفيقة هدى عليان عضو اللجنة المركزية مسؤولة العمل النسوى فى الحزب والاستاذ جمال ابو نحل عضو المجلس الوطنى الفلسطينى. 

وثمن الوفد الدور المميز للقيادة الفلسطينية و لرئيس وأعضاء دائرة شؤون اللاجئين في إفشال خطط الإدارة الأمريكية فى شطب قضية اللاجئين في المحافل الدولية .

واعتبر أبو هولى ان إعادة تفويض (أونروا) لمدة ثلاث سنوات جاء بعد جهود مكثفة بذلتها القيادة الفلسطينية وجاءت تتويجا لنجاح الدبلوماسية والدور الهام للرئيس محمود عباس أبو مازن. 

و أكدت الرفيقة هدى عليان عن الدور البارز للمرأة الفلسطينية في  الكفاح الوطنى و المجتمعى بشكل عام وفى المخيمات بشكل خاص في ظل الظروف الحياتية الصعبة للاجئين الفلسطينيين فى مخيمات الداخل الضفة الغربية و قطاع غزة و الشتات الفلسطيني.

واستمع الوفد القيادى للنشاط المتنامى لدائرة اللاجئين فى الشتات  خاصة في مخيمات لبنان و التى أثقلت بالمعاناة أكثر و أكثر بعد النزوح من مخيمات اللاجئين في سوريا. 

و اتفق الوفد مع أبو هولى على الاستمرار في التواصل أو تنسيق الجهود المشتركة في كافة المجالات و تعزيز دور المرأة والشباب فى اللجان الشعبية.

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