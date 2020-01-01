شؤون فلسطينية

حسين الشيخ يكشف عن رسالة أبلغها لموشيه كاحلون بشأن أموال الأسرى والشهداء

حسين الشيخ يكشف عن رسالة أبلغها لموشيه كاحلون بشأن أموال الأسرى والشهداء
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ تفاصيل لقاء عقده أمس مع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون، بشأن أموال الأسرى والشهداء.

وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "التقيت أمس وزير المالية الإسرائيلي كحلون وأبلغته رسالة تؤكد استمرار رفضنا للقرصنة المالية بحجة الدفع لعائلات الشهداء والأسرى وتمسكنا باستمرار دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن.

وشدّد الشيخ على أن "سياسة الاحتلال العدوانية ستؤدي إلى الانفجار.

وصادق المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (كابينت) هذا الأسبوع، على اقتطاع 150 مليون شيكل من أموال المقاصة.

ووفق قناة (i24news)، فقد صادق وزراء (كابينت) على التقرير المفصل الذي قدمه وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت، ويتضمن تفاصيل عن الأموال التي تخصصها السلطة الفلسطينية كمعاشات لأسر الشهداء والجرحى والأسرى، وستقتطعها إسرائيل من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة والمعروفة باسم المقاصة.

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